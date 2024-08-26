就市論勢／散熱、矽光子 可留意

盤勢分析

從5日大跌完至今，加權指數在二周內反彈逾2,500點，回到接近季線壓力區，但成交量萎縮到日均量不到3,500億元，表示這波台股反彈，實際是市場對後續景氣回溫，呈現觀望態度，市場資金不敢貿然大規模的轉向多方，多數投資人仍等待大盤「第二隻腳」的出現。

不過，從基本面去看，台股中長線仍不悲觀，一是28日輝達季報表現，根據上市櫃公司訪查結果，輝達季報無論是當季或下一季，營運表現將優於市場預期的機會較高；二是美國聯準會偏鴿，且對降息保有一定討論空間；三是台股利空反映差不多，短線多數潛在不利訊息皆已反映，使目前大盤維持震盪；四是第3季進入電子業旺季，目前AI重點公司將進入業績反應階段，且iPhone預期銷量佳，加上輝達B200晶片調整時間沒預期久，根據鴻海表示，第4季仍有第一批輝達GB200機種出貨；五是美國總統大選候選人賀錦麗勝選機率提升；綜合上述台股五大面向研判，今、明兩年基本面不差，並非市場預期的悲觀。

投資建議

現階段大盤靜待整理過後，仍應多方看待2024年下半年到2025年台股表現；短期盤面亮點，主要關注輝達季報受惠股的散熱、矽光子、測試、先進製程與設備族群。趁這波股價回調下，將有望帶領台股反彈，但隨著指數向上挑戰壓力，建議投資人今、明兩年台股仍有望維持多頭表現，可以選擇績優台股分批布局，掌握新領頭羊族群漲升空間。