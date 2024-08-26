短多強勢股 資金追捧

台股近期持續壓抑在季線以下震盪換手，盤面淪為個股題材表現，投顧法人表示，國泰金（2882）、均豪、龍德造船等站穩短期均線，且獲法人買盤挹注的強勢個股，可望持續吸引短多青睞，股價領漲抗跌。

美聯準會（Fed）主席鮑爾於全球央行年會強調，若經濟迅速疲軟，將準備大幅降息，激勵美股四大指數上周五全面收漲，但台股昨（26）日在追價力道有限，及外資偏空操作下，技術面留上影線，多頭面對季線壓力仍顯得近關情怯。

台新投顧副總經理黃文清指出，台股受制輝達（NVIDIA）財報即將公布、中東地緣政治風險增溫，及上檔套牢壓力仍待化解等變數，市場觀望氣氛仍濃，建議操作採選股不選市策略，具有技術面、籌碼面優勢個股可優先關注。

篩選昨日股價表現強勢，且位於短期均線以上，近五日吸引法人敲進逾700張的標的，包括宏致、龍德造船、長華*、達興材料、台虹、華碩、新光金、國泰金、三商壽、桂盟、台新金、均豪等，漲幅在3%至9.9%不等，均為短多追價焦點。

金融類股合併題材發威，昨日表現相當吸睛，「新新併」主角新光金、台新金分別挾量上漲4.4%、3%，同創波段高點；國泰金第2季財報繳出佳績，受投顧看好壽險淨值及金控配息能力上揚，股價漲3.9%收63.9元，外資敲進2.8萬張扮演主要關鍵。

個別中小型電子題材股部分，連接器線廠宏致受惠傳統旺季效應，7月營收創22個月新高，昨日股價早盤即漲停鎖死，收在53.6元；軟性銅箔基板廠台虹拜應用先進封裝暫時接著膠出貨逐步放大，連二個月營收衝高至10億元以上，外資及投信攜手買超，推升股價漲6.2%收66.1元。