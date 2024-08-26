快訊

全台上看38度高溫 吳德榮：珊珊颱風眼清晰 登陸日本2、3次機率

嘉義民雄大士爺火化升天 煙火意外膛炸、低空爆炸

道瓊創歷史新高 科技股拖累…史指那指走低

短多強勢股 資金追捧

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股近期持續壓抑在季線以下震盪換手，盤面淪為個股題材表現，投顧法人表示，國泰金（2882）、均豪、龍德造船等站穩短期均線，且獲法人買盤挹注的強勢個股，可望持續吸引短多青睞，股價領漲抗跌。

美聯準會（Fed）主席鮑爾於全球央行年會強調，若經濟迅速疲軟，將準備大幅降息，激勵美股四大指數上周五全面收漲，但台股昨（26）日在追價力道有限，及外資偏空操作下，技術面留上影線，多頭面對季線壓力仍顯得近關情怯。

台新投顧副總經理黃文清指出，台股受制輝達（NVIDIA）財報即將公布、中東地緣政治風險增溫，及上檔套牢壓力仍待化解等變數，市場觀望氣氛仍濃，建議操作採選股不選市策略，具有技術面、籌碼面優勢個股可優先關注。

篩選昨日股價表現強勢，且位於短期均線以上，近五日吸引法人敲進逾700張的標的，包括宏致、龍德造船、長華*、達興材料、台虹、華碩、新光金、國泰金、三商壽、桂盟、台新金、均豪等，漲幅在3%至9.9%不等，均為短多追價焦點。

金融類股合併題材發威，昨日表現相當吸睛，「新新併」主角新光金、台新金分別挾量上漲4.4%、3%，同創波段高點；國泰金第2季財報繳出佳績，受投顧看好壽險淨值及金控配息能力上揚，股價漲3.9%收63.9元，外資敲進2.8萬張扮演主要關鍵。

個別中小型電子題材股部分，連接器線廠宏致受惠傳統旺季效應，7月營收創22個月新高，昨日股價早盤即漲停鎖死，收在53.6元；軟性銅箔基板廠台虹拜應用先進封裝暫時接著膠出貨逐步放大，連二個月營收衝高至10億元以上，外資及投信攜手買超，推升股價漲6.2%收66.1元。

台新金 台股 國泰金

延伸閱讀

獨／中信金公開收購新光金 「鋼鐵人」出動集體支持已有8%股權

外資上週賣超台股123.81億元 砍中信金買新光金

金融股撐盤 台股終場漲82點收22240點

有新光金、台新金或中信金持股怎麼應對？ 專家：跟誰成局對整體金融環境良性看待

相關新聞

台股三王拉尾盤 盤面聚焦金融、黑神話概念、面板雙虎

台股昨（26）日上演開高走低戲劇性走勢，早盤一度大漲291點，但買盤追價無力，臨近尾盤已壓至平盤附近、僅剩漲6點，靠公股...

短多強勢股 資金追捧

台股近期持續壓抑在季線以下震盪換手，盤面淪為個股題材表現，投顧法人表示，國泰金（2882）、均豪、龍德造船等站穩短期均線...

保瑞、泰福27日暫停交易

保瑞藥業及泰福-KY兩家上市生技公司昨（26）日雙雙公告，因有重大訊息待公布，兩公司都經證交所同意自8月27日起暫停交易...

就市論勢／散熱、矽光子 可留意

盤勢分析

AI 鏈業績秀 回響熱烈

臺灣證券交易所與永豐金證券共同舉行的「AI產業鏈」主題式業績發表會，邀請樺漢（6414）、建準、東台、凌華、東元及光寶科...

攜碳交所 推動永續創新

臺灣證券交易所積極打造多元永續上市籌資平台及推動臺灣實現2050淨零目標，日前攜手臺灣碳權交易所，共同參與南臺灣創新創業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。