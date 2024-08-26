AI 鏈業績秀 回響熱烈

臺灣證券交易所與永豐金證券共同舉行的「AI產業鏈」主題式業績發表會，邀請樺漢（6414）、建準、東台、凌華、東元及光寶科等六家公司與會，吸引線上及現場投資人踴躍參與，現場互動熱烈。

在專題演講部分，資策會產業情報研究所產業顧問朱師右表示，隨大型語言模型逐漸成熟，催生新型態生成式AI產業鏈，進一步推動各個領域發展生成式AI為核心的新興應用，也讓企業轉型面臨挑戰，導入AI勢在必行。

在業績發表會方面，樺漢表示，深耕AI市場多年，投入大量資源，並有實際應用案例，策略包括發展AI應用平台、邊緣運算、感知物聯和AI演算法等四大核心領域，將技術應用於智慧製造、智慧城市、ESG節能減碳等方面。樺漢未來將透過標準化模組和訂閱制服務推廣AI解決方案，提升公司的競爭力和盈利能力。

建準指出，目前公司在全球散熱市場占有率居第三，隨AI及5G帶動散熱需求，正在布局新技術如液冷及浸沒式散熱解決方案。建準計畫擴展菲律賓廠產能，並預期下半年及明年AI伺服器成長動能繼續增加，在散熱技術創新及不同市場戰略布局，以求保持競爭力及實現穩定成長。

東台說，隨全球工具機市場競爭加劇，目前將重點放在AI、自動化及半導體領域的轉型發展，聚焦航太、汽車、醫療及電子半導體產業，未來將透過併購及合作夥伴關係，擴大在歐洲、東南亞的影響力。此外，東台積極推動積層製造技術，特別是牙科及半導體領域，期望透過新技術提升市場競爭力。

凌華指出，未來策略聚焦AI及邊緣運算領域，特別透過與友達合作，深化顯示技術與計算技術的結合，目前已在AI伺服器領域布局，並計畫擴大自動化、半導體製造及智慧城市中的應用。

東元表示，未來三年策略聚焦於提升核心競爭力、擴大高毛利產品與高潛力業務，同時透過併購快速進入市場，計劃在北美和東南亞市場加強布局，並推動能源轉型、電氣化及節能減碳的發展。

光寶科說，上半年積極推動營運調整，核心事業如雲端運算電源、光電半導體等均顯著成長，目前集中資源投入研發以進入新賽道，持續聚焦在雲端運算、節能運輸及高效能基礎設施等新興領域，專注於打造中長期營收成長動能。