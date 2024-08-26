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攜碳交所 推動永續創新

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

臺灣證券交易所積極打造多元永續上市籌資平台及推動臺灣實現2050淨零目標，日前攜手臺灣碳權交易所，共同參與南臺灣創新創業年度盛會「Meet Greater South 亞灣新創大南方」，以資本市場資源力助新興經濟發展，打造永續成長新動能。

證交所已連續兩年攜手子公司碳交所參與該項活動，今年於會場設置「G1-1：永續創新聚落－碳交所及證交所主題專區」，展示創新公司邁向資本市場路徑及碳交易業務諮詢等豐富內容，展區設計多項活動。

其中，展覽首日更邀請平和環保（6771）及成信實業等二家創新板（準）上市公司登台，分享公司營運發展亮點及上市經驗。

同時，規畫碳交所業務簡報、國際碳權交易平台及國內減量額度交易平台介紹簡報，搭配「上市雙主板X碳知識X碳交易」九宮格有獎徵答遊戲，吸引對新經濟產業發展、碳權交易及碳管理有興趣的企業與投資先進到場參觀交流。

證交所 資本市場

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