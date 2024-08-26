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保瑞、泰福27日公布重大訊息 證交所同意暫停交易

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

保瑞（6472）及泰福-KY（6541）兩公司26日晚間雙雙公告，因有重大訊息待公布，兩公司都經證交所同意自8月27日起暫停交易。

保瑞近年來持續透過併購壯大集團規模，今年4月完成收購明尼蘇達州最大藥廠Upsher-Smith Laboratories （簡稱USL），取得其在明尼蘇達州2座工廠，增加口服固體劑型的產能。

到了8月，保瑞再度完成向美國公司Emergent BioSolutions收購子公司位於馬里蘭康登鎮（Camden, Maryland）的無菌針劑製造廠區；後續將可運用該針劑廠產能，協助客戶進行生技藥品開發及商業化產品量產應用。

泰福今年初第一個生物相似藥Nypozi已在加拿大開賣，今年6月底取得美國FDA所核發的上市許可後，正在申請TX05取得第2張美國藥證。TX05是自行研發的第2個生物相似藥，原廠參考藥物為Herceptin，主要適應症為乳癌、胃癌，三期臨床試驗解盲成功後，2021年8月向FDA提出藥證申請。

保瑞 生技 證交所

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