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外資上週賣超台股123.81億元 砍中信金買新光金

中央社／ 台北26日電
根據證交所統計，上週外資在集中市場賣超新台幣123.81億元，其中賣超中信金21.64萬張最多，另買超新光金8.87萬張排居首。圖／聯合報系資料照片
根據證交所統計，上週外資在集中市場賣超新台幣123.81億元，其中賣超中信金21.64萬張最多，另買超新光金8.87萬張排居首。圖／聯合報系資料照片

台股上週量縮整理，全週下跌191.28點或0.86%，週五收在22158.05點。根據證交所統計，上週外資在集中市場賣超新台幣123.81億元，其中賣超中信金21.64萬張最多，另買超新光金8.87萬張排居首。

上週外資自集中市場賣超最多前3名的上市公司分別為中信金21萬6386張、中石化3萬1962張、英業達3萬1662張。

外資上週買超前3名分別為新光金8萬8674張、聯電6萬1012張、遠傳4萬3929張。

值得注意的是，新光金備受矚目的金金併上週出現重大進展，先是台新金與新光金董事會通過換股合併案，接著中信金宣布以現金搭配換股方式公開收購新光金，連帶牽動外資動向。中信金上週遭外資大砍21.64萬張，名列賣超榜第1名。

另外外資上週買超新光金8.87萬張，買超台新金1.53萬張，分列買超榜第1和第8位。

根據證交所統計，今年初以來至8月23日止，外資在集中市場累計賣超3535.65億元，外資總持有股票市值為31兆755億元，占全體上市股票市值比重44.09%。

中信金 外資 新光金

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