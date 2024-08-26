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台股上漲82點 三大法人賣超53.15億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股26日開高走低，終場收在22,240.12點，上漲82.07點，漲幅0.37%，成交量3,464.29億元，三大法人賣超53.15億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超51.5億元，投信買超27.63億元，自營商賣超（合計）29.29億元，其中自營商（自行買賣）賣超13.98億元，自營商（避險）賣超15.3億元。

新光金（2888）再現天量，上漲4.42%，收13元，成交量達152.5萬張；中信金（2891）、台新金（2887）則為成交量第二、第三名，中信金止跌收紅，台新金收20元，漲幅3.09%。群創（3481）減資後復交易，早盤跳空以16.65元漲停板開出後鎖死。陸製3A單機遊戲大作《黑神話：悟空》引爆高階顯卡新一波搶貨潮，華擎（3515）、映泰（2399）、承啟（2425）、撼訊（6150）、麗臺（2465）、青雲（5386）等亮燈漲停鎖死。

台新金 自營商

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