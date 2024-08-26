新興亞洲股市持續回血 台股外資連2周淨流入

美國聯準會（FED）主席鮑爾釋出鴿派訊息，9月降息可望確立，美元走弱，引發資金回流新興亞股。上周新興亞洲指數上揚0.8%，新興亞洲國家股市普遍上漲。台股周線雖收跌0.9%，但今年以來仍為新興亞股漲幅冠軍。外資上周也持續小幅買超台股3.1億美元，連續兩周淨流入。

中國信託投信說，鮑爾在上周舉辦的全球央行年會上表示「調整政策的時機已到」，並看到就業市場已經明確降溫，市場解讀聯準會將於9月啟動預防性降息。而從零售銷售數據來看，美國民眾消費雖有「降級」現象，但整體消費力道尚稱穩健，經濟「軟著陸」仍是最有可能實現的目標。而有「美股救世主」之稱的輝達（NVIDIA）本周將公布財報，投資人也密切關注其表現能否擊敗預期，亦將重重影響美股第4季走勢。

而隨著美國降息時程確立，近期美元走勢疲軟，新興亞幣走強，新興亞洲指數上周升0.8%，外資淨流入9.8億美元。新興亞洲國家股市也延續上周反彈態勢，其中以泰國股市單周漲4%最多，越南股市漲2.6%居次，菲律賓股市漲1.7%、印尼股市漲1.5%。上周新興亞股僅台股回跌0.9%，但今年以來台股仍是新興亞股中表現最亮眼，年漲幅達24.65%。此外，外資上周持續淨買超台股3.1億美元，連5賣後連二買。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，觀察研調機構報告顯示，AI需求依然強勁，CoWoS先進封裝供應持續緊張，預期台積電（2330）先進製程的晶圓價格持續上調，也帶動台灣半導體設備、散熱，以及伺服器等相關公司業績表現，顯示台股有基本面支撐。進入第4季旺季，包含手機、AIPC等出貨量亦看增，可樂觀看待台股後市。建議投資人可分批布局半導體相關ETF，掌握具產業前景、成長潛力的題材；亦可透過一籃子優質股票布局高股息ETF，掌握資本利得及股息收益的機會。

越股上周收1285.3點，較前一周漲2.6%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，日前房地產調研機構CBRE發布報告指出，越南總體經濟基本面強勁，預期越南房地產市場可望維持較佳韌性。而CBRE也觀察到外資持續對於越南工業、物流相關地產物件有較高偏好，顯示越南房地產市場走在復甦的道路上。此外，越南上半年出口雙位數成長，赴越南觀光人次也達880萬人次，有助出口與觀光產業發展，下半年經濟也可望維持高度成長態勢。且受惠政府政策利多，加上外資資金逐漸回流新興亞洲，越股前景可期。投資者可以關注未來展望較佳的科技、金融與消費產業進行布局，掌握越南長線投資機會。