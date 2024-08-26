有新光金、台新金或中信金持股怎麼應對？ 專家：跟誰成局對整體金融環境良性看待

8月22日，台新金與新光金宣布換股合併，以台新金為存續主體；8月23日，中信金隨即宣布以每股14.55元的價格收購新光金，收購比例提升至51%，企圖一舉取得新光金過半股權。

手上如果有新光金、台新金或中信金持股，究竟該如何應對？

金融業整併不是一件簡單的事，尤其出現二搶一局面時，情況更難以逆料，也許會出現雙方都吃不下新光金的結局也未可知。2021年，國票金與安泰銀雙方董事會通過合併案，但在國票金大股東強力反對之下，合併案最終破局。台新金與新光金雙方董事會雖已通過合併，但中信金開出更好的收購條件，「新新併」能否成局還未可知。

新光金做為待嫁新娘，股價利多大漲，今年迄今已大漲約43.9%。如果版主持有新光金，會趁這一波大漲獲利出場。今年新光金股價漲勢剽悍，部分原因是併購刺激，如果最終併購失敗，股價或許會打回原形。如果併購成功，手上新光金股票可能會轉換成台新金或中信金股票，版主寧可此時伺機賣出新光金，然後直接從市場買進台新金或中信金股票。先收回現金，可以減少很多不確定性。

如果持有台新金或中信金股票，版主會選擇照原本的存股計畫執行。平常有定期買進台新金或中信金股票的版友，沒必要為了併購案打壞存股計畫，畢竟兩家金控的經營績效都還不錯，配息狀況也很好。非常多投資人擔心新光金會成為拖油瓶，思考著一旦併購案成局，就要賣掉台新金或中信金。版主是認為不用急，如果新光金真的那麼差，台新金與中信金何必自討苦吃。如果併購案成局，再觀察個一兩年才是上策。

如果合併綜效能發揮，對台新金或中信金絕對是大補丸。版主持有台新金已超過8年（2020年起不再買進，資金全數投入ETF），除非經營績效出現崩壞，否則大致上就是放著領息，未來或許會賣掉轉進ETF，但那也會是很多年以後的事了（也許退休後才會賣吧）。

關於併購案，如果成局，不論對台新金、中信金、或整體金融環境，版主是良性看待。

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