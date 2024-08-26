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台股彈82點收22,240點 台積電漲1元收950元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股終場收22,240.12點，漲82.07點、漲幅0.3%，成交金額3,464.29億元。聯合報系資料照
台股終場收22,240.12點，漲82.07點、漲幅0.3%，成交金額3,464.29億元。聯合報系資料照

聯準會（Fed）偏鴿下，台股26日開高走低、力守紅盤，終場收22,240.12點，漲82.07點、漲幅0.3%，成交金額3,464.29億元。另外，櫃買指數收跌0.7%。台積電（2330）收950元、漲1元。

在熱門排行榜中，新光金（2888）收購案話題延燒，新光金收漲4%、更爆量152.5萬張，其餘量增價漲的熱門標的包括：映泰（2399）、群創（3481）、微星（2377）、十銓（4967）、長華（8070）、皇昌（2543）、圓剛（2417）、文曄（3036）、台虹（8039）等；反之量增卻價跌的則有永光（1711）、亞光（3019）、鑫科（3663）、昆盈（2365）、福裕（4513）、聯鈞（3450）、晟銘電（3013）、昇陽半導體（8028）等。

合庫投信基金經理人黃馨世表示，隨著9月降息的預期逐漸明朗，市場討論的重點已從通膨轉向就業市場。他表示，從部分通膨的領先指標推論，房租和其他服務類年增率下滑為最有可能的情境，因此聯準會不太可能在近期再次升息。此外，企業雇用新移民，缺工的情況改善，市場對於貨幣政策緊縮的擔憂也逐漸減退。

黃馨世進一步強調，債券市場目前正處於多頭階段，尤其是在降息循環的背景下，投資人可望獲得高息收與資本利得的雙重收益，看好新興市場債，主因在這些債券的評價面相對有利。

黃馨世認為，隨著市場對未來降息的預期加強，投資人可以嘗試從債券市場中尋找具有潛力的標的。

另有法人補充，本周市場期待輝達財報樂觀，有利台股上攻季線。不過，中東局勢再度緊張須稍作留意。操作上仍建議投資人採取分批進場的方式，以類股及個股表現為主，並汰弱留強。選股方向建議以AI概念股、先進半導體及封裝、設備、伺服器、運動概念股、航空、壽險及汽車零組件等族群。

降息

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