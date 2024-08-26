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7月台股基金轉為淨流入逾30億 這家投信貢獻最多

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
7月台股創高後回落，大幅震盪的盤勢吸引投資人逢低布局。（本報系資料庫）
7月台股創高後回落，大幅震盪的盤勢吸引投資人逢低布局。（本報系資料庫）

7月台股創高後回落，大幅震盪的盤勢吸引投資人逢低布局，台股基金終結連兩月淨流出。根據投信投顧公會數據，今年以來台股持續上漲，投資人一路獲利了結，除了4月受惠新基金募集，為台股基金帶來94.4億淨流入以外，其餘月份皆為淨流出；7月台股基金淨流入32.63億，是今年來首次無新基金募集也能保持資金淨流入的月份，其中以統一投信淨流入22.49億貢獻最多

分析個別基金資金流向，投信發行的139檔台股基金中，有17檔基金7月淨流入逾1億，統一投信佔5檔，為上榜檔數最多的基金公司，統一投信獲得資金挹注的台股基金中，規模百億以上的旗艦基金，統一黑馬及統一奔騰基金淨流入達7.29億及5.27億；統一台灣動力及統一台灣高息優選基金，淨流入達3.51億及3.3億；統一龍馬基金，7月淨流入1.61億。

統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，近期公布的經濟數據均顯示，美國通膨增速持續緩降，雖然就業市場有降溫跡象，經濟仍維持溫和成長，緩解市場對經濟衰退的憂慮，帶動股市迅速反彈。台股逐步收復失土，在美國總統大選帶來的政治不確定性尚未消除的背景下，短線盤勢預計將呈現震盪。但台灣景氣持續復甦、企業獲利保持成長，加上聯準會將進入降息循環，中長線表現仍不看淡。

產業方面，陳釧瑤看好AI族群，包括半導體及相關設備、高速運算、伺服器、散熱、PCB/CCL等廠商，陸續面世的AI PC/NB/手機，也將使相關類股受惠。下半年還有蘋果新品發表，新產品規格升級也有利供應鏈營運。近期輝達財報及展望將公布，為AI產業發展提供指引，另需關注聯準會政策動向、美國經濟數據及終端市場需求狀況。

統計7月台股基金淨流入前五大基金公司包括，統一投信、路博邁投信、國泰投信、復華投信、安聯投信。

台股 美國經濟

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