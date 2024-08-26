吸引外資 金管會開放可指定2家以上保管機構

為吸引更多國際資金投資台灣股市，金管會今天表示，開放境外外國機構投資人（Foreign Institutional Investors, FINI）可指定2家以上保管機構，新制預計明年第1季開始實施。

金管會指出，依據這項開放措施，FINI得指定2家以上保管機構，並應指定1家主保管機構及最多3家次保管機構。

金管會表示，已核備證交所提報的「境外外國機構投資人指定二家以上保管機構作業要點」，主要內容包括外資登記、股務作業及主、次保管機構分別計算辦理有關投資固定收益商品限額、匯出借券賣出價款等限額作業。

金管會指出，後續將由證交所與台灣集保結算所股份有限公司、股務代理機構、保管機構、證券商等市場參與者，進行系統開發與建置作業，預計於114年第1季開始實施。

金管會表示，這項開放措施實施後，將有助於提高外資對台灣資本市場的投資效率、降低外資管理資產的成本，進而提升其投資台灣股市的意願。