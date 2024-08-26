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Fed降息時機已到 金融股大漲慶賀 國泰金盤中衝上64元

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
金融股26日幾乎全面上漲。中央社
金融股26日幾乎全面上漲。中央社

美聯準會（Fed）主席鮑爾在傑克森洞全球央行年會致詞時表示，調整政策時機已來臨，且不樂見失業率進一步攀升，降息循環趨勢下對整體金融業均為正面，金融股26日幾乎全面上漲，除了新光金（2888）盤中大漲逾5%外，三商壽（2867）、國泰金（2882）漲幅逾4%，富邦金（2881）、元大金（2885）也上漲逾3%。

聯準會（Fed）主席鮑爾在傑克森洞央行年會發出迄今最明確的9月降息訊號，降息趨勢以美元債的壽險型金控，以及國際化布局、美元部位大的銀行型金控受益較顯著。台新投顧副總經理黃文清指出，因為財務操作、投資股、債收益可望提升。

國泰金23日召開第2季法人說明會，上半年國泰金稅後純益717億元，創歷年同期次高，每股稅後純益（EPS）為4.66元。旗下銀行、產險、投信及證券稅後純益皆創歷年同期新高，人壽稅後純益創同期次高，投資收益表現亮眼，截至第2季底，國內外股票金融資產未實現餘額超過1,200億元。

數據顯示，國泰人壽今年上半年的總投資金額接近8兆元、達7兆9,370億元，債券方面，國內債券投資金額6,360億元，投報率為5.1%，國外債券部位4兆8,860億元，投報率3.8%。

受惠股市上揚，國泰人壽金融資產未實現損益餘額回升，從去年底的-746億元，大幅縮減至今年上半年的-312億元，在獲利挹注及金融資產未實現損益餘額回升下，淨值持續增加，淨值比達9.2%，帳面淨值提升至7,250億元，較去年底暴增971億元。

國泰金今以62.3元跳空開高，最高漲至64.2元，盤中漲幅約4%，其餘金控股如元大金、富邦金也有3%的漲幅，富邦金將於8/29召開法說會。

國泰金 富邦金

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