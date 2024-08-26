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市場聚焦全球央行年會 投資級債、非投等債淨流入動能增

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
債券基金資金流向(資料來源：美銀、EPFR)
債券基金資金流向(資料來源：美銀、EPFR)

美國就業降溫，強化市場對於聯準會降息預期，債市全面上漲。根據美銀引述EPFR統計顯示，上周截至8月21日，投資級債淨流入增溫至34.6億美元，非投資等級債淨流入亦增至18.9億美元、新興市場債淨流出則收斂至2.8億美元。

安聯投信表示，美國大幅下修截至3月的年度非農就業人數，且聯準會公佈7月會議記錄，內容鴿派訊號濃厚，市場認為9月降息幾乎是可以確定的情形，致使美國10年期公債殖利率走低，帶動過去一周債市連續第二周全面上漲。

根據經濟數據顯示，美國截至3月的年度非農就業人數初步下修81.8萬，此為2009年來最大下修幅度，表明勞動力市場開始放緩時間比最初預期要早很多。PMI數據亦顯示，美國8月份製造業活動以今年以來最快速度萎縮，生產、訂單和工廠就業進一步疲軟。

另依聯準會7月會議記錄顯示，一些與會者認為7月就已具備降息條件，多數官員稱9月降息可能是合適之舉。受到降息可望來臨預期發酵，加上經濟軟著陸預期上升，使美國10年期公債殖利率過去一周走低6個基準點至3.85%。

展望後市，安聯投信表示，美國近期消費者支出強勁減少經濟硬著陸風險，且非農就業數據下修，強化市場對於美國聯準會9月降息的預期，而聯準會主席與日本央行主席稍晚於全球央行年會上談話，預期將成為牽動市場氛圍的重要因子。

安聯投信表示，衰退恐慌情緒緩解，加上通膨未見大幅度降低，市場下修年內降息幅度預期，有利風險性資產。展望後市，中長線來看，景氣與獲利維持成長，風險性資產仍具表現空間，市場預估美國今明兩年經濟成長率2.4%及1.8%，經濟穩健成長。根據預估，今明兩年企業獲利預估分別為9.4%及14.2%，企業獲利維持正成長，加上聯準會降息支撐經濟空間仍大，仍正向看待後市。

就布局方向上，安聯投信表示，仍偏好信用債，相較於上半年偏好風險性信用債，下半年建議可增加利率敏感度較高的投資級公司債或新興市場公債，由多元化收益來源平衡投資組合波動程度與提高投資效率；在觀察指標方面則可留意波動率指數、美債與日圓走勢。

美國聯準會 降息

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