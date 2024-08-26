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中東危機再起 航運股齊漲 慧洋-KY盤中大漲逾8%

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
紅海危機持續無解。路透
紅海危機持續無解。路透

黎巴嫩真主黨25日對以色列發射超過320枚火箭，並出動無人機襲擊以色列11處軍事據點，以色列國防部長加蘭特已頒布48小時緊急狀態，加上先前希臘的油輪21日行經紅海時遭遇一連串攻擊，起火燃燒，都讓中東危機加劇，26日航運股齊揚，散裝表現強勢，慧洋-KY（2637）盤中大漲逾8%，新興（2605）、四維航（5608）上漲逾4%，裕民（2606）漲幅逾3%。

加薩走廊停火談判沒有進展，以色列與黎巴嫩武裝團體真主黨25日相互攻擊，真主黨於25日清晨發射超過320枚火箭和出動無人機襲擊以色列11處軍事據點，以報復其資深指揮官舒克爾7月30日在貝魯特郊區遇襲喪命。以色列也對黎巴嫩南部的真主黨據點發動先發制人的攻擊，並宣布進入48小時的緊急狀態。

而先前一艘掛旗希臘的油輪21日行經紅海時又遭到攻擊，紅海危機持續無解，甚至升溫，帶動航運股今一同上漲，以散裝族群漲勢最強，慧洋-KY以65.7元開出，一度大漲至71.4元，盤中上漲逾8%，新興、四維航也有3~4%的漲幅。

慧洋-KY累計上半年營收為102.24億元，年增23%，稅後純益為32億元，年增128%，每股稅後純益為4.29元。

慧洋-KY船隊約136艘，儘管高達八成以上以合約為主，然因指數連結型合約船比重增加，運價波動仍會跟著受惠。目前今年四艘新船均已交付完畢，並簽訂三年以上的穩定租約，平均毛利率高達五成。

裕民累計上半年稅後純益為22億元，年增102%，每股純益2.61元。裕民認為，下半年市場進入散裝傳統旺季，中國大陸對於原物料需求增加，運價仍受紅海事件衝擊，在船舶供應不足下，運價有望居高不下。

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