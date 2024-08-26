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均華衝破1000元大關 台股再現16千金
均華股價持續走高，盤中突破1000元大關，達1030元，創新天價，躋身千金股之列，台股再現16千金。
均華為均豪旗下半導體設備廠，主要產品為晶粒挑揀機和黏晶機。受惠客戶需求強勁，均華今年來營運高度成長，累計前7月營收達新台幣12.86億元，較去年同期增加126%。
隨著營業額大幅擴增，均華獲利同步強勁成長，前7月歸屬母公司淨利2.17億元，較去年同期增加313%，每股純益約7.67元。
外資連續10個交易日累計買超約680張，均華股價強勢創高，今天延續強勁走勢，盤中攻上1030元，上漲62元，躋身千金股之列，台股再現16千金。
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