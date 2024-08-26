別跟股票談戀愛、忌開槓桿和放空？莎拉「投資3誤區」：錯失賺錢機會

3個投資誤區 錯失賺錢機會

當你看到這個章節，代表對新式型態學的技法有初步的印象及認識，技法誠然重要，因為它是在戰場上殺敵的利器，但當技法熟讀之後，真正關鍵的還是實戰。早期我收的學生當中，有幾位分享在學習過傳統技術分析之後，還是小賺大賠，或是將學到的方法拿來用，放到實戰完全是兩回事，以至於後來不知道如何下單。

教科書理論不是全然不可信，因為新式型態學也是從傳統技術分析而來，這個基礎是重要的，但實戰會遇到各種光怪陸離的狀況，這時光靠教科書理論是稍嫌不足。

為了彌補操作上可能的缺失，在這個章節，將引用各種實戰的情況來分辨，教你怎麼拆解疑難，避開可能的風險。

在此之前，這個單元先跟各位釐清幾個我認為在操作上常被誤解的觀念。

誤解1：別跟股票談戀愛

「別跟股票談戀愛」這句話相信絕大多數連不玩股票的人可能都聽過，台灣在1970年代的確有此一說，主要是奉勸大家不要抱著股票不放，因為當年股市上12,800點時，暴跌回到2,400多點，大跌80%，很多高點套牢的股票，至此一去不回頭。

但為何我還主張跟股票談戀愛呢？這裡講的跟股票談戀愛，不是要大家抱到天長地久的意思，而是就像跟一個人談感情，你必須了解他的身家背景、研究他的可塑性及爆發性，就是我們常說的潛力股。

一旦做好研究投入下去，你就要懷抱著它會漲的意念，如果在途中不符合預期，你也要知道為什麼它不漲，是真的看錯方向，還是需要一些醞釀的過程，如果你胸有成竹，就不會像一些論壇上的投資人，一天到晚在罵垃圾爛股漲不動...

其實不是股票爛，可能是你不懂型態，如果能夠有效率地抓到起漲，高興都來不及了，怎麼還會罵呢？「擇你所愛、愛你所擇」，在上漲理由消失前，我們要正面、樂觀積極。

誤解2：不要開槓桿、不能做空

這其實是一個似是而非的觀念，坊間的言論多半是提到槓桿很危險，做不好一不小心傾家蕩產；又或者說做空很邪惡、做空是不道德的⋯⋯我必須說，不論是開槓桿或是做多做空，這些都只是非常中性的工具及手法。

開槓桿，好比期貨、選擇權、權證、可轉債，如果善用的話，是事半功倍的好工具，特別適合小資族使用，因為需要準備的資金小，即使是股價高的個股，一樣有機會參與獲利。好比台積電（2330）在2024 年6月14日時來到922元，現股等於要準備92.2萬元才能買1張，但如果買台積電期貨1口，只要花13.5%的保證金，一口是2張現股184.4萬元，期貨保證金只要準備24萬多元（184.4 萬×13.5%），就可以持有價值184.4萬元台積電2張。

當然前提是，先學會怎麼看型態，如果連技術都不先具備，那麼槓桿產品的確不要碰，當技法都熟悉後，槓桿絕對是你的最好朋友。

再者是做空，股市本身就是一個大循環，有多就有空，這是一個自然現象，如果我們總是能在盤勢上漲時做多，盤勢下跌時放空，順勢而為絕對是最好的交易模式。

其實我早期在無聊詹群被稱為滅絕師太不是沒有原因的，空方看得準確的話，賺錢效率勝過做多好幾倍，因為就像地心引力，一旦K棒、均線空頭開花，主力大戶倒貨的速度，加上散戶多殺多、人踩人，下跌極快。做多就像爬樓梯，要一步一腳印，很累又慢，但從樓梯滾下來只需要幾秒的時間... （金尉《新式型態學：175張圖×22種多空K棒組合×8種獨創型態 股市新手一出手就賺》，作者：莎拉（Sara Wang））

誤解3：做多看多、做空看空

做多看多、做空看空這一點，很多分析師都有這個問題，這也是引誘散戶朋友不明就裡跳進去的原因。

人的本性是喜歡替自己找理由的，操作股票也是一樣，當你買進多單，理性就被關閉了，會盡可能去找所有支撐看多的理由，所以通常是單向看法。做空也是一樣，就像2023年11月到2024年4月這一段大多頭，多少老派技術分析的所謂達人，帶著會員放空，從19,000點一路被嘎到20,800點，我聽到賠了上百萬元的不在少數。

新式型態學教大家的是兩面規劃，不要只看一個方向，在進場操作前先沙盤推演，如果出了A訊號，就走A方向，如果是B訊號，就執行B作法，做好事先規劃，實戰時只要按表操課，就比較胸有成竹，不會臨陣慌亂而下錯決定。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。※

（本文摘自金尉《新式型態學：175張圖×22種多空K棒組合×8種獨創型態 股市新手一出手就賺》，作者：莎拉（Sara Wang））