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基富通「好享加－低檔智動投」 掌握市場波動先機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
基富通「好享加－低檔智動投」三大特色。(資料來源：基富通，2024/8)
基富通「好享加－低檔智動投」三大特色。(資料來源：基富通，2024/8)

近年來全球股市大漲大跌現象已成為新常態，增添投資理財難度。為協助投資人因應市場波動風險，國內最大基金交易平台－基富通推出「好享加－低檔智動投」的普惠金融服務，提供逢低自動加碼的紀律理財功能，克服人性弱點與選擇障礙，並且放大定期定額微笑曲線的效果。

基富通總經理王浩宇表示，「好享加－低檔智動投」結合定期定額與逢低自動加碼的機制，除了原本的定期定額投資外，當基金淨值跌幅達到預先設定的條件時，即啟動加碼扣款，解決投資人在市場波動環境下不知如何低點進場的困擾，並加大長期紀律理財的效果，等於是定期定額的升級版。

雖然目前市場上已有類似智能理財功能，然而基富通「好享加－低檔智動投」為了保護投資人，讓投資人進一步了解低檔加碼的好處與風險，特別委託證基會、知名財金教授研究分析全部境內、外基金過去30年低檔加碼表現後，在功能參數上做比較嚴謹的設計，避免投資人遭遇無法承受的傷害。

國內專家學者研究驗證發現，股票型基金、平衡型基金的低檔加碼效果比較明顯，而債券型基金因波動相對小、低檔加碼效果較差，貨幣型基金則無低檔投資效果；在觸發加碼條件上，以最新淨值與過去第20天淨值比較，跌幅達3%、5%、10%與15%時，低檔加碼能創造較佳的回報。

為免投資人低檔加碼的頻率過高，造成沉重的財務負擔，研究結果也發現，每次3000元起的加碼金額，及每月1到10次的加碼頻率，能兼顧低檔投資效益與負擔。

王浩宇表示，基富通「好享加－低檔智動投」遵循專家學者的實證結果，在基金類型、績效觀察天期、跌幅設定與扣款次數上限等條件上，都幫投資人先做好第一層的把關，提供合適的選擇，即使是投資新手一樣能夠簡單好上手。

王浩宇同時提醒，定期定額長期能攤平資金成本、降低波動風險，已是非常好的方式，如果再搭配自動追蹤的低檔加碼機制，有助於提高勝算與回報，不過，投資人也要深刻了解低檔加碼的潛在風險，尤其若連續持續扣款也會是不小的財務負擔，應量力而為。

定期定額 淨值比

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