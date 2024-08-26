科技業獲利動能強 可用日幣一網打盡科技多重資產商機

美國最新經濟數據有利通膨續降、多數企業財報表現優於預期，帶動美國股市持續波段反彈。柏瑞投信表示，市場風險偏好再度轉向樂觀，美國聯準會（Fed）在9月開始降息預期提高，隨著多國央行陸續展開貨幣寬鬆的週期，全球經濟下行風險走低，持續看好科技業獲利成長和類股的表現，可透過科技多重資產策略全方位參與科技長線商機。

柏瑞投信指出，觀察今年科技業的裁員已放緩，但非科技業的仍有裁員情況，顯示非科技業仍可能進一步削減成本。不過，削減成本的努力將會在2024到2025年為企業本身帶來更好的利潤成長。至於科技業的成本控管已見成效，而同時科技業的AI投資逐漸形成良性循環，帶動生產力的提高，需求亦將從雲端走向終端，幫助科技業有望維持高於一般產業的獲利成長動能。

根據Factset數據統計，截至8月9日，美國標普500指數已有91%的企業公布第2季財報，其中，78%的企業EPS優於市場預期，高於五年均值的77%及10年均值的74%。此外，11大產業中有九個產業的利潤呈現正成長，其中有五個產業達到雙位數增幅，主要由公用事業及資訊科技類股領銜。

柏瑞科技多重資產基金經理人邱紹驊表示，過往去庫存的週期已進入尾聲，顯示需求端正逐漸回升。當前股市中的AI熱潮仍處於上升階段，相比2000年的網路狂潮高點仍有一段差距，而且人工智能的發展遠不止於晶片技術，還包括了基礎設施建設和AI軟體公司的創新，這些領域的進步都為AI的未來發展提供了廣闊的空間。

科技多重資產基金常態配置於科技股票、科技REITs和科技債券三大類資產，輔以風險防禦機制強化下檔保護，以期廣泛參與數位轉型及創新科技發展長線商機。該基金在科技股票部位，主要著眼於科技企業的長期資本利得成長潛力。科技REITs部位，則兼具科技基礎建設的成長契機，以及房地產資產的租金收益性質；科技債券部位可望降低投資組合的波動度風險，並有機會受惠於固定資產之利息收入。