群創減資後恢復交易 爆量飆漲停鎖死、逾6萬張排隊等買

金融圈搶親大戲上周登場即掀起一波波高潮，先是台新金與新光金宣布合意併購，後殺出中信金霸氣出高價搶親，新光金究竟花落誰家，金管會態度是關鍵。相關個股的股價隨著劇情起伏而波動，從中金信在上周五開出的併購價碼來看，業內人士表示，新光金今（26）日開盤跳空漲停鎖死的機會高，台新金股價預料也會跟漲。

2024-08-26 08:00