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群創減資後恢復交易 爆量飆漲停鎖死、逾6萬張排隊等買

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

群創（3481）減資後復交易，26日早盤跳空以16.65元漲停板開出後鎖死，盤中成交量爆出逾6.2萬張，居個股成交量第二大，僅次於新光金（2888），漲停及市價排隊買單超過6萬張。

台積電（2330）以171.4億元購買群創南科四廠，主要供營運與生產使用；根據群創公告，與台積電簽訂出售廠房及附屬設施合約，座落於台南市新市區新科段416-424、498、504等共11筆建號（台南市新市區環西路一段3號），建物面積31萬7,444.93平方公尺（約96,027.09坪），交易總金額171.4億元，處分利益約147億元。

群創減資108.94億元，減資比12%，每股退還股款現金1.2元，減資後實收資本額798.91億元，賣廠消息公告後正好處於減資換新股停止交易期間，以減資後股本計算，賣廠處分147億元，約可貢獻每股純益1.84元。

群創上半年每股淨損0.33元，加上賣廠的處分利益，可望挹注全年轉虧為盈；群創26日恢復交易，一開盤就跳空以16.65元漲停板開出後鎖死，盤中成交量逾6萬張，居個股成交量第二名，僅次於新光金，市價及漲停排隊買單超過6萬張。

減資 群創

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