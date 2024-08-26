新光金開盤爆出30萬張大量 盤中大漲逾6%

新光金（2888）、台新金（2887）、中信金（2891）三角戀情受矚目，中信金23日宣布，將以現金搭配換股方式公開收購新光金，每股收購對價為1股新光金普通股換發中信金普通股0.3132股及現金4.09元，每股收購價14.55元。新光金26日股價再度飆高，盤中大漲逾5%，開盤不到十分鐘即爆出超過40萬張大量，成交量驚人。

相對於台新金以1股新光金普通股換得0.6022股台新金普通股，若以台新金21日股價18.8元計算，相當於每股收購價為新光金11.32元，中信金董事會通過以每股14.55元來公開公開收購新光金，明顯高出台新金提出的價格。

中信金董事會提高收購新光金的比率，中信金總經理高麗雪表示，以收購最高比率51%計算，收購支付的現金是360億元；若是股票加現金，將斥資1,314億元。

中信金最快下周一送件給金管會，由於中信金併購新光金所費不貲，中信金擬提高額定資本額，以備妥未來的業務拓展之需。董事會也通過10月11日開臨時股東會。

由於金融併購向來是消滅公司有溢價較吸引買盤卡位，存續方則遭賣超，外資上週五大買新光金近16萬張，自營商也加大買超力度，大買逾2萬張，且自8/16就開始買超，已連買五天。相較之下中信金則連續五天遭外資賣超，光上周就大賣21萬張。

三金控今日股價皆上漲，以新光金漲勢最強，股價以12.95元跳空開高，一度漲至13.3元，盤中漲幅逾6%；台新金則衝上20元，盤中漲幅約3%；中信金止跌上漲，盤中漲幅約1%。