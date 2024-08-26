鮑爾唱「鴿」 台股開漲92點續揚逾200點

台股26日開盤指數為22,250.49點，上漲92.44點；開高走高續揚逾200點，最高來到22,359.51點。台積電（2330）開盤價為957元，上漲8元。

群益投顧表示，8月19日指數進逼季線以來，成交量能從8月之前的5,000億元上下均量，快速下滑至僅約3,000多億元上下。雖然美聯準會主席雖釋出利多挹注，但「利多」已一定程度反應後，衝高多空爭鬥估將加劇。大盤量能快速退潮+資金青睞多數本益比偏高「概念股」，投資性買盤相對觀望，部分強勢題材股見且戰且走態勢，擇強操作應嚴守技術面應對。

操作題材可留意：休閒相關概念股有幾項相對利基，首先近期出現南仁湖、力麗店二檔波段飆股；其次，福建省公安廳出入境管理局上周四公布福建正式恢復馬祖「小三通」，這是疫後大陸正式公布開放福建民眾馬祖遊，增添市場對後續兩岸旅遊進一步開放的期待。

上周五（23日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為41,175.08點，上漲462.28點、漲幅1.14%；S&P500指數上漲1.15%；那斯達克指數上漲1.47%；費半指數上漲2.79%。台積電ADR漲2.91%，較台北交易溢價15.4%。。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾在傑克森洞央行年會發出迄今最明確的9月降息訊號。美國10年期公債殖利率降至3.806%，2年期債券殖利率由4.02%降至3.91%。利率期貨市場反映Fed今年底前降息至少1個百分點的可能性超過75%。商品市場隨風險資產走高，布蘭特原油10月期貨大漲2.3%至每桶79.02美元；西德州原油期貨勁揚2.5%至每桶74.83美元；現貨黃金漲逾1%至每英兩2,512.59美元，接近歷史高點。

三大法人上周五集中市場合計買超15.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超19.5億元，投信買超30.7億元，自營商（自行買賣）買超10.9億元，自營商（避險）賣超6.9億元。

永豐期貨指出，台指期上漲23點至22,123點，逆價差為35.05點。籌碼面部分，三大法人買超19.15億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加501口至8,275口，其中外資淨空單增加1,770口至34,860口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少595口至11,905口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在22,600點，週賣權最大OI落在21,800點 ; 月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在20,100 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.06下降至1.01。VIX指數下降0.33至24.73。外資台指期買權淨金額0.21億元 ; 賣權淨金額2.45億元。整體選擇權籌碼面中性。