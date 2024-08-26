降息循環開啟時往往會看到股市進入熊市？狄驤：並非絕對因果關係

上周鮑爾釋放了明確的降息訊號，但歷史經驗告訴我們，FED開啟降息循環時，往往會看到股市進入熊市...

因此，即使上周五台美股大漲慶祝，但還是有很多投資人擔心相似的歷史重演。

然而，我想告訴投資朋友們的是，我們可以學習並尊重歷史經驗，但不能盲目相信歷史一定會重演。

道理很簡單，FED降息跟熊市到來並非絕對的因果關係，造成FED降息和股市大跌都有其他原因，像是1990年是受到美經濟衰退影響，2000年是網路泡沫，2008年是次貸風暴，2020年則是新冠疫情。

簡而言之，歷史上FED還有多次大大小小的降息，每次造成FED降息的原因都不一樣，股市的變化也不同，有些是股市下跌時間超過一年，有些是下跌短短半個月就再創歷史新高，有些則是隨著降息持續創高，所以把FED降息跟股市下跌畫上等號，我認為對於操作策略來說，是一件很危險的事情。

這個道理就像前陣子被大肆報導，預測經濟衰退準確度100%的薩姆規則一樣，短時間內投資人把薩姆規則奉為圭臬，但還沒半個月就看到數據出現反轉，美股也快速大漲，差臨門一腳就要創歷史新高。

現階段我仍認為，美國經濟並非變得更糟，而是呈現緩慢復甦的走勢，沒有過於悲觀的必要。

所以說，奉勸投資朋友們，歷史數據用來參考就好，且該避免盲目相信，尤其要搞懂FED降息的原因是什麼，而不是看到FED降息，就對市場抱持絕對的悲觀態度。

如果不是理性看待市場，而是靠自己先入為主的觀念操作，運氣不好的狀況下就是錯失財富重分配的機會，甚至吞下更多虧損，這是我認為一定要避免的狀況。

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