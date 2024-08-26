快訊

退休教授轉私校擋年輕人出路？學校有缺何不聘助理教授

三角戀受矚目！新光金開盤爆出30萬張大量 盤中大漲逾6%

茶凍飲有脆脆口感！鶴茶樓杯底藏「蟑螂全家福」 業者發文道歉

降息循環開啟時往往會看到股市進入熊市？狄驤：並非絕對因果關係

聯合新聞網／ 狄驤的資本主義求生筆記
台股示意圖／聯合報系資料照
台股示意圖／聯合報系資料照

上周鮑爾釋放了明確的降息訊號，但歷史經驗告訴我們，FED開啟降息循環時，往往會看到股市進入熊市...

因此，即使上周五台美股大漲慶祝，但還是有很多投資人擔心相似的歷史重演。

然而，我想告訴投資朋友們的是，我們可以學習並尊重歷史經驗，但不能盲目相信歷史一定會重演。

道理很簡單，FED降息跟熊市到來並非絕對的因果關係，造成FED降息和股市大跌都有其他原因，像是1990年是受到美經濟衰退影響，2000年是網路泡沫，2008年是次貸風暴，2020年則是新冠疫情。

簡而言之，歷史上FED還有多次大大小小的降息，每次造成FED降息的原因都不一樣，股市的變化也不同，有些是股市下跌時間超過一年，有些是下跌短短半個月就再創歷史新高，有些則是隨著降息持續創高，所以把FED降息跟股市下跌畫上等號，我認為對於操作策略來說，是一件很危險的事情。

這個道理就像前陣子被大肆報導，預測經濟衰退準確度100%的薩姆規則一樣，短時間內投資人把薩姆規則奉為圭臬，但還沒半個月就看到數據出現反轉，美股也快速大漲，差臨門一腳就要創歷史新高。

現階段我仍認為，美國經濟並非變得更糟，而是呈現緩慢復甦的走勢，沒有過於悲觀的必要。

所以說，奉勸投資朋友們，歷史數據用來參考就好，且該避免盲目相信，尤其要搞懂FED降息的原因是什麼，而不是看到FED降息，就對市場抱持絕對的悲觀態度。

如果不是理性看待市場，而是靠自己先入為主的觀念操作，運氣不好的狀況下就是錯失財富重分配的機會，甚至吞下更多虧損，這是我認為一定要避免的狀況。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

經濟衰退 美國 聯準會 降息 鮑爾

延伸閱讀

中信金（2891）營收賺爆但股價卻弱勢？達人：金控都除完息現在布局好時機

00878＋0056＋00919…CP值最高的月配息組合！ 存股哥：自己持有沒發現什麼缺點

00929最適合無腦單壓的月配息！存股哥：00940、00939、00946還需一段時間

富邦金（2881）破百股價「三位數」在不遠之日？ 專家：如果公布獲利再爆發

相關新聞

降息循環開啟時往往會看到股市進入熊市？狄驤：並非絕對因果關係

上周鮑爾釋放了明確的降息訊號，但歷史經驗告訴我們，FED開啟降息循環時，往往會看到股市進入熊市...

新光金開盤爆出30萬張大量 盤中大漲逾6%

新光金（2888）、台新金（2887）、中信金（2891）三角戀情受矚目，中信金23日宣布，將以現金搭配換股方式公開收購...

鮑爾唱「鴿」 台股開漲92點續揚逾200點

台股26日開盤指數為22,250.49點，上漲92.44點；開高走高續揚逾200點，最高來到22,359.51點。台積電...

美聯準會放鴿 法人：台股量能不足估季線附近震盪

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）釋出鴿派訊息，支持調降利率，激勵美股表現。本土法人分析...

台新、中信雙龍搶珠激勵下 新光金今日飆漲停機率高

金融圈搶親大戲上周登場即掀起一波波高潮，先是台新金與新光金宣布合意併購，後殺出中信金霸氣出高價搶親，新光金究竟花落誰家，金管會態度是關鍵。相關個股的股價隨著劇情起伏而波動，從中金信在上周五開出的併購價碼來看，業內人士表示，新光金今（26）日開盤跳空漲停鎖死的機會高，台新金股價預料也會跟漲。

美經濟維持穩健成長態勢 有助支撐美股 憂心科技股者可多元化布局

富蘭克林坦伯頓研究院資深市場策略師克里斯·加利波(Chris Galipeau)表示，自1972年以來共有7個與經濟衰退...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。