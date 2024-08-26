台新、中信雙龍搶珠激勵下 新光金今日飆漲停機率高

金融圈搶親大戲上周登場即掀起一波波高潮，先是台新金與新光金宣布合意併購，後殺出中信金霸氣出高價搶親，新光金究竟花落誰家，金管會態度是關鍵。相關個股的股價隨著劇情起伏而波動，從中金信在上周五開出的併購價碼來看，業內人士表示，新光金今（26）日開盤跳空漲停鎖死的機會高，台新金股價預料也會跟漲。

新光金、台新金上周四（22日）因召開董事會而停止交易一天宣布「新新併」，上周五（23日）恢復交易，一開盤新光金就重挫5%，之後更擴大到7%。但盤中傳出中信金將召開董事會宣布出價，消息傳出後，新光金承接買盤轉趨熱絡，終場爆出126萬張新天量，收平盤12.45元。台新金漲逾3%，以19.4元作收；中信金股價則繼續下挫1%，以33.1元作收。

中信金隨即在上周五晚間在證交所召開重大訊息記者會，宣布以現金加換股的方式向新光金求親，公開收購條件反映其志在必得的態度，價格普遍獲市場評價為「給得很有誠意」，相當以每股14.55元向新光金股東招手，對新光金股價形成激勵效果，上周五收盤價為12.45元，今天若漲停，每股股價為13.65元。

至於若新光金股價持續上漲，中信金上周五提出的收購價格需要調整嗎？證券人士指出，一來公開收購價不是只看被收購標的短期價位而定，二來，中信金提出的條件是0.3132股中信金股價加上4.09元現金的收購價，並非某一個固定價位。

傳中信金今天要向金管會遞件申請公開收購新光金，但由於新光金與台新10月9日召開股東臨時會，最後過戶日為9月10日，即使中信金獲金管會同意，中信金幾乎確定來不及在9月10日以前買到足夠的新光金股權，對「新新併」投下反對票。

儘管中信金沒有機會拼「新新併」的股東臨時會投票，但有機會拚換股，業內人士推測，也許換股才是中信金真正想要做的事，中信金持續買進新光金股票，然後等著參與「新新併」的換股，換持台新金股票。只要中信金買得夠多，局勢會演變成，台新金併購新光金，中信金再進一步取得台新金，「原來不是二合一，而是三合一」，反映中信金的雄心壯志。

證券業人士分析，新光金與台新金換股比例是1股新光金換0.6022股台新金，上周五台新金收盤價19.4元，台新金得拉高自家股價才能顯示誠意。若以中信金上周五提出的條件換算每股14.55元來計算，台新金必須將股價拉高到24.3元；且如果中信金的股價未來不跌反漲，則台新金可能被迫得把股價拉抬得更高。否則中信金提出的0.3132股中信金股價加上4.09元現金的收購價，同樣對新光金股東更有吸引力。

台新金與中信金的搶親大戰本周展開肉搏戰，如果雙方併購新光金的計畫都是玩真的，在此階段，台新金需要專心拉抬自家股價，而中信金則要著手買新光金股票，業內人士因此推斷，新光金今天股價會跳空漲停，台新金至少也得跟進上漲，對於現在已是台新金與新光金的股東而言，近期股價幾乎可以確定是上漲機率大過下跌機率，機會相當難得。