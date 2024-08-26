Fed唱「鴿」 台股上攻給力…五利多加持挑戰季線

美國聯準會（Fed）主席鮑爾在全球央行年會「鴿」聲嘹亮，美股四大指數應聲大漲。法人指出，台股內外匯聚五大利多，本周有望挑戰季線；五大利多除鮑爾唱鴿外，還有法人看輝達（NVIDIA）財報審慎樂觀、經濟數據持續轉佳、內資買超力挺、外資賣超轉趨溫和，惟須關注中東局勢再度緊張的影響。

國內法人普遍認為，以色列昨（25）日攻擊黎巴嫩武裝團體真主黨，使中東局勢出現變化，但目前僅為局部問題，對亞洲影響不大。展望台股盤面，指數有望挑戰季線、現於22,470點，若全球AI晶片龍頭輝達28日公布的財報及展望優於預期，加上國際半導體展將於9月4日登場，半導體族群可望是近期盤面焦點，也有望成為外資回補重心。

綜合群益投顧董事長蔡明彥、華南投顧董事長儲祥生、台新投顧副總黃文清看法，台股五大利多中，以Fed貨幣政策對今天台股表現影響最大；隨鮑爾言論偏鴿，市場強烈期待9月降息，美股歡聲雷動，三大指數上周五漲幅都超過1.1%，費城半導體指數更大漲2.7%，輝達漲4.5%，台積電（2330）ADR漲2.9%，都有利台股早盤攻堅。

台股第二個利多是輝達將公布財報，國內法人大多抱持審慎樂觀看法；若優於預期，對台股供應鏈及加權指數都將是大利多。

在聯準會利率政策、輝達財報等兩大外在利多外，以內部環境來看台股，也有三利多，使台股更有底氣。一是從基本面看，經濟數據有利，台灣出口連九個月年增率為正值，財政部預估8月也可望出現正成長。其次，內資持續買超。投信重回連續買超趨勢，目前已連六買，自營商也由賣超轉買超，八大公股行庫券商則逢低就準備承接。

第五，外資上周五對台股賣超已縮減，由於美股指標科技股及台積電ADR上周五上漲，外資本周在台股有望轉為買超。一旦輝達財報及展望優於預期，資金更可望加速回流台股。