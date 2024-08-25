就市論勢／台積鏈、航運 聚焦

盤勢分析

美國聯準會（Fed）獲得降息正當性，美國經濟穩健軟著陸，有效控制通膨，就業市場趨緩卻不疲弱等，當然，選舉因素也很重要，民主國家選前政策利多是常態。

降息水到渠成，如果經濟數據漂亮且如預期，9月中旬應降息1碼；若9月上旬公布的失業率數據比前月更差，就可能擴大降息到2碼。

輝達（NVIDIA）將於28日公布上季財報與展望，由於輝達GPU是AI運算標竿，也是所有AI基金、半導體基金核心持股，股價中長線趨勢往上。即便先前傳出Blackwell新平台AI晶片延遲出貨利空，惟股價仍反彈二成以上，代表短線資金已陸續卡位，股價可能以利多（跳空大漲）或利多鈍化（下跌）反應，牽動全球AI股與半導體股表現。

此外，蘋果傳出將於9月10日舉辦秋季新品發表會，牽動iPhone 16系列新機是否「雷大雨小」，AI功能能否帶動大換機潮。

投資建議

指數8月上旬反彈2,500點後，在季線前量價背離，觀望氣氛再起。短線資金行情聚焦中小科技股，台股指數上攻時必須有量才能激起市場熱情，但整理段就應該量縮沉澱籌碼。

8月中旬起大型科技股反彈後量縮，僅部分中小科技股量價齊揚；重電、航運、營建等傳產股陸續拉回整理，量縮是否形成「凹洞量」的關鍵在台積電與IC設計等半導體族群股價整理後方向。

此外，上周籌碼相對穩定的高價股有買盤開始布局。短線操作建議留意台積電（2330）供應鏈、蘋果供應鏈、航運股、AI股等。