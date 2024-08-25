鄭文賢專欄／蘋概、半導體、綠能 聚光

台股歷經8月初大跌的震撼教育，近期迎來快速反彈，試圖挑戰季線壓力區，背後主要建立在三大因素：首先，美國公布ISM服務業、零售銷售、初次申請救濟金人數改善，緩和市場對美國經濟衰退疑慮。

再者，隨日銀官員指出，在市場動盪時，不會調升利率，減緩日圓利差交易平倉速度，股市波動回穩，VIX指數從8月5日的65大幅下滑至16；最後，中東地緣政治風險雷聲大雨點小，伊朗遲未攻擊以色列，降低中東擴散危機。

然台股回到季線，及先前7月底平台整理區，推估後續指數傾向區間震盪，後續應緊盯每周四公布的初申，及9月6日非農數據。

此外，目前股市仍處在8~9月季節性淡季，加以過去經驗，美國大選前三月，在政治不穩定下，投資人傾向觀望。

就資金面來看，美國聯準會（Fed）會議紀錄鴿派，國際美元指數走低至101、新台幣升破32關卡，然外資買超台股動能有限，且期貨空單維持在3.3萬口，顯示外資尚未翻多。

再者，此波台股反彈美中不足在於量能萎縮、及融資餘額減幅14.5%小於大盤19.5%，融資仍需時間去化，台股追價力道不足，指數將在半年線至季線間波動。另外，投資人等待輝達財報，雖第2季財報正向機率高，然投資人關注下半年展望，尤其聚焦在先前傳出輝達最新晶片延後出貨問題。

相對於大盤面臨季線反壓、櫃買指數則已率先突破季線，短期「指數放兩邊，個股擺中間」，盤勢傾向類股輪動格局。

回到產業部分，接下來電子產業大戲，聚焦在一年一度的蘋果年度發表會，市場傳出將於9月10日發表新款iPhone 16；新機可望具備AI功能，且硬體規格升級、螢幕放大，預期將吸引消費者買單，可望帶動台股相關供應鏈，包含手機鏡頭、組裝及PCB等相關電子零組件。再者，下半年半導體、AI產業仍是未來重點，資金可望持續聚焦在伺服器相關的散熱、機殼、PCB族群。

傳產部分，油價及相關原物料報價維持低迷，僅機械類股近期迎來些許轉機，主要來自日圓回升，使台灣相關廠商競爭力相對提高。

未來主要仍聚焦在政策概念股，首要重心還是放在綠能，隨核能陸續退役，未來台灣主要發電貢獻將來自再生能源，包含風電、太陽能等。且隨國際大廠紛紛來台設立資訊中心，缺電概念股仍為盤面可留意重心。

整體來看，國際政經變數待釐清，投資人進一步等待美國非農就業報告、輝達財報；外資保守、期貨空單高掛，融資浮額待去化，買盤陷入觀望，成交量能急速萎縮，指數傾向震盪，淪為個股表現。預期未來一段時間，台股將在半年線至季線間波動。

（作者是元富投顧總經理）