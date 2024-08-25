一周盤前解析／航空、汽車零組件 搶鏡

台股上周陷入觀察氣氛中，量能持續萎縮，加上輝達將於本周公布財報，指數季線位置面臨反壓。法人表示，選股聚焦具基本面的IC設計、PC、NB、伺服器組裝、光通訊、航空、壽險及汽車零組件等。

統一投顧協理陳晏平表示，指數趨向區間震盪，以類股及個股表現為主，建議投資人分批進場，並汰弱留強；選股建議AI概念股、先進半導體及封裝、設備、伺服器、運動概念股、航空、壽險及汽車零組件等族群。

第一金投顧協理黃奕銓認為，下半年將進入電子旺季、半導體展、蘋果新品發表會、輝達AI新品上市等，市場焦點持續放在蘋概股、AI電子股，有望帶動相關概念股及供應鏈股價持續上漲。中長期而言，績優股可持股續抱，或逢低留意介入機會，短期及中長線都將聚焦2024年成長產業，AI產業將是聚焦點。

選股回歸基本面，有獲利成長的公司才能保護股價下檔風險，大型股找低基期AI權值股，小型股可留意短線資金匯聚、具成長潛力、獲利虧轉盈等轉機股，有拉回再作長線布局，並嚴控持股水位與風險。

台新投顧協理范婉瑜指出，短線指數將轉為區間震盪；盤面個股表現，受惠台積電國產化趨勢，如半導體設備、特用化學等族群可留意；非電族群，自行車、成衣製鞋等庫存去化，亦可留意。