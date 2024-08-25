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未來一周美股四大觀察變數

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是大選動向。共和黨總統候選人川普將與現任副總統賀錦麗對決，選情逐漸白熱化，Real Clear Politics 到8月23日的統計顯示，川普當選機率回升至50.3%，賀錦麗降至48.3%，再次翻轉。

第二是留意美國聯準會（Fed）各個官員針對經濟、就業、通膨、利率等面向的看法。

第三是經濟數據，未來一周將公布美國第2季國內生產毛額（GDP）修正值；8月經濟諮商局、密西根大學消費者信心指數；7月核心個人消費支出（PCE）等。

第四則是企業財報。未來一周將有16家S&P 500企業公布財報，包括輝達、戴爾、惠普、Salesforce、邁威爾科技、Lululemon、柯爾百貨等。其中，輝達的財報與財測將影響整體市場對人工智慧（AI）領域的投資信心。

富蘭克林投顧指出，近八成企業上季財報優於預期。彭博資訊統計，截至8月22日，已有95.4%的S&P 500企業公布第2季財報，48.6%營收優於預期，平均成長4.7%；79.4%的企業獲利優於預期，平均成長9.3%，表現穩健。

其中，金融類股的每股稅後純益（EPS）平均成長18.2%，最為強勁。另外，醫療保健股 EPS 成長16.3%、公用事業成長15.2%，消費耐久財股成長13.9%，全都有雙位數成長。

富蘭克林投顧指出，一般認為，若川普成功當選，則金融、傳統能源、貿易保護受惠者、美國營收為主公司等領域可望受惠，但乾淨能源、進口業者可能受衝擊。若賀錦麗勝出，則乾淨能源、電動車、基礎建設等類股將受惠，但傳統能源、製藥等領域可能受影響。近期選情變化萬千，但無論誰當選，中國大陸營收占比較高的公司都可能受到打擊。

美國聯準會 財報

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