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下殺1807點為何敢進場？打了85折當然要買！ 達人：市值ETF帳面獲利超過10％以上

下殺1807點為何敢進場？打了85折當然要買！ 達人：市值ETF帳面獲利超過10％以上

聯合新聞網／ 財經雪倫
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

為何台股大跌1807點時敢勇敢去買？

百貨公司周年慶打到9、8折之後，會不會想要趕緊進去買？

道理一樣，台股在下跌1807點這天幾乎打到85或9折的價格，怎麼會不進去買，這難得機會當然要買。

而且最重要的是，自己有幾檔ETF名單，看到價格跌到價值都浮現了，這時候不買要等到什麼時候。

從8月5號（跌1807點那天）買放到現在，其中一檔市值ETF，帳上已經漲超過10％以上。

所以看到大跌時候勇敢進去買，不過重點前提還是要選對標的。

當然銀彈也要夠才有辦法！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

ETF 台股 周年慶 市值型

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