下殺1807點為何敢進場？打了85折當然要買！ 達人：市值ETF帳面獲利超過10％以上
為何台股大跌1807點時敢勇敢去買？
百貨公司周年慶打到9、8折之後，會不會想要趕緊進去買？
道理一樣，台股在下跌1807點這天幾乎打到85或9折的價格，怎麼會不進去買，這難得機會當然要買。
而且最重要的是，自己有幾檔ETF名單，看到價格跌到價值都浮現了，這時候不買要等到什麼時候。
從8月5號（跌1807點那天）買放到現在，其中一檔市值ETF，帳上已經漲超過10％以上。
所以看到大跌時候勇敢進去買，不過重點前提還是要選對標的。
當然銀彈也要夠才有辦法！
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