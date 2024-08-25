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法人：輝達公布財報前觀望 台股遇季線先看個股表現

中央社／ 台北25日電
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）釋出支持降息訊息，美股齊揚。法人認為，除降息之外，輝達（NVIDIA）財報公布前觀望氣氛可能延續，台股技術面遇季線壓力，短線以個股表現為主。

台股23日開低震盪，盤中低點21935.98點，下跌212.85點，隨著台積電（2330）、鴻海（2317）、電子、金融股回神，指數在尾盤翻紅，終場上漲9.22點，收在22158.05點，成交值新台幣3144.91億元。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（JeromePowell）表示，通貨膨脹獲得控制，支持調降利率，激勵美股收盤勁揚。道瓊工業指數終場上漲462.30點，或1.14%，收在41175.08點。標準普爾500指數上漲63.97點，或1.15%，收在5634.61點。以科技股為主的那斯達克指數上漲258.44點，或1.47%，收在17877.79點。費城半導體指數上漲141.753點，或2.79%，收在5228.652點。

日盛投信台股投資研究團隊表示，聯準會公布7月會議紀要，大多數的公開市場操作委員會（FOMC）官員支持9月將降息；市場預期降息1碼的機率較高。

日盛投信說明，近期除關注聯準會主席鮑爾日前在全球央行年會（Jackson Hole）釋出降息風向球外，28日輝達（NVIDIA）公布財報以及對人工智慧（AI）未來前景的分析更受市場矚目，預期觀望氣氛可能延續，加權指數技術面目前面臨季線約22470點壓力，短線以個股表現為主，宜選股不選市。

日盛投信台股投資研究團隊指出，美國經濟進入失速衰退的機率低，聯準會重心轉向就業市場，只要通膨不大幅偏離通往2%路線，降息循環將開啟，輔以企業獲利和經濟成長支撐，可望帶動股市表現。

永豐投顧指出，上週台股上市與上櫃出現相反走勢，資金也是一冷一熱，這表示投資人對於行情仍有信心，只是短期觀望。台股8月初急速下探19600點後，經過2000點以上的反彈，指數空間已經消失，所以資金短期往不占指數的個股發展，因此需要中長線布局。

永豐投顧分析，本週輝達將公布財報，市場給予高標準，由於股價已經在此前修正過，預期還是能符合大多數人期望。縱使如此，美國總統大選進入高峰，9月10日舉辦候選人辯論，上次辯論讓民主黨換將，可見非常關鍵，而且政策討論逐漸深入，應該會有許多衝擊，建議股市投資人不要躁進。

台股 美國聯準會

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