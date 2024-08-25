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金控併購概念股 土洋對作

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

美聯準會（Fed）將於9月啟動降息循環，外資、投信法人同步買超多檔金控股，但在匯率波動變數，及激情上演的中信金（2891）、台新金（2887）雙龍搶珠新光金（2888）併購戰影響下，也有不少金控股呈現土洋法人不同調。

金融圈上周大事首推中信金擬「攔胡」新新併，由於金融併購向來是消滅公司有溢價較吸引買盤卡位，存續方則遭賣超，加上牽涉對併購價格的看法與預期，因此外資法人對部分金控股進出上周出現大轉折。

中信金20日董事會決議擬投資新光金，雖然還未掀牌投資模式與價格，隔天外資就大賣中信金11.5萬張，外資對新光金操作上周更是曲折離奇，先是在台新金、新光金22日同步召開董事會並停牌的前一天，大賣新光金9萬多張，23日恢復交易後因傳中信金高價搶親，外資又大買新光金近16萬張。

相較下，投信法人對新光金進出冷靜得多，對中信金本月以來大買逾12萬張，上周搶親戲碼登場，仍是買超中信金逾4,000張；反之，外資法人本月大賣中信金28萬張，其中上周大賣21萬張。

中信金 外資 新光金

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