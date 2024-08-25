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降息題材燒 金控股迎利多…國泰、富邦等本月獲法人加碼

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
美聯準會（Fed）主席鮑爾最新談話，明確指出降息時機到，降息循環趨勢下對整體金融業均為正面，並以壽險型、國際化程度高與美元部位大的金控受益較顯著。 聯合報系資料照片
美聯準會（Fed）主席鮑爾最新談話，明確指出降息時機到，降息循環趨勢下對整體金融業均為正面，並以壽險型、國際化程度高與美元部位大的金控受益較顯著。 聯合報系資料照片

美聯準會（Fed）主席鮑爾最新談話，明確指出降息時機到，降息循環趨勢下對整體金融業均為正面，並以壽險型、國際化程度高與美元部位大的金控受益較顯著，8月來外資、投信法人開始布局相關金控，預期Fed啟動降息後將牽動外資後續回流腳步。

鮑爾上周五於全球央行年會發表談話，明確表示降息時機已到，激勵美股上周五大漲，加以金融業前七月獲利成績亮眼，整體金控合計前七月獲利已超越去年一整年並創同期新高，持有龐大股債投資部位，尤其美元債的壽險型金控，以及國際化布局、美元部位大的銀行型金控，都是外資、投信法人同步加碼焦點。

觀察8月以來外資、投信動向，外資加碼金控雙雄，其中國泰金（2882）超過3萬張、富邦金（2881）超過4萬張，投信也加碼國泰金逾1.5萬張、富邦金逾1.2萬張。美元部位大的公股龍頭兆豐金（2886），8月以來投信大買4萬多張，外資也買超6.5萬張；第一金（2892）外資買超8,000多張，投信則是大買約2.9萬張。

外資、投信8月來買賣超金控股
外資、投信8月來買賣超金控股

台新投顧副總經理黃文清指出，Fed即將啟動降息明確，資金轉趨寬鬆有利資本市場，基本上金融產業都會受惠，因為財務操作、投資股、債收益可望提升。加上今年來金融三業獲利都很漂亮，基本面沒有太大疑慮，因此美國啟動降息對金融業偏向正面。

黃文清分析，Fed明確將降息後，觀察重點將在其降息步調，倘若美國就業報告相關數據不差，Fed降息可能緩步推進，顯示經濟可望軟著陸，如此降息對外資法人持續回流台股趨勢較為正面；萬一降息速度太快，可能反映景氣面不佳，反會影響外資回流。

他強調，操作金融股與科技股邏輯與投資角度不同，金融股比較穩健，偏向中長線投資、著眼長期報酬率，因此可兼顧法人動向及降息後基本面獲利表現。


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