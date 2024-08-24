全球氣候指數回檔10% 定期定額勝率高

受到美國選舉及美國衰退擔憂等不確定性影響，七月以來全球市場波動加大，氣候變遷相關股票難逃其累。

富蘭克林證券投顧表示，儘管11/5美國選舉前市場波動難免，但美國政治只是影響因素之一，其他影響因素包括氣候變遷公司的營運基本面、聯準會貨幣政策、全球政府和企業朝淨零轉型的承諾及行動等，預期隨著聯準會將啟動降息，對氣候變遷股票的基本面及評價面將轉為順風。

今年以來許多乾淨能源股票已出現大幅修正，市場已提前反應共和黨贏得選舉後監管環境可能出現改變的利空，建議投資人趁短線波動期間大額定期定額全球氣候變遷股票型基金，靜待烏雲散去後的回升行情。

富蘭克林證券投顧指出，追蹤摩根士丹利所有國家全球巴黎協定氣候指數自2014年10月成立以來曾出現十次波段下跌10%的表現，包括2015年大陸股災、2018年美中貿易紛爭、2020年新冠疫情、2022年俄烏戰爭引發高通膨及聯準會積極升息以及2023年陸房地產危機和以哈衝突，當全球氣候指數自高點回檔10%後開始定期定額一年、兩年及三年的報酬率為7.79%、18%及20.50%，且正報酬機率均為100%，再次印證當外部重大事件引發的非理性修正，正是開始啟動定期定額氣候變遷股票的良機!

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人卡麥隆(Craig Cameron)表示，針對美國不同選舉結果對能源轉型可能帶來的政策改變及影響進行情境分析，並做好因應策略:

若民主黨勝選：將視為乾淨能源產業的大利多，股價有望出現強勁反彈，精選今年來股價被嚴重錯殺且是通膨削減法案(IRA)的政策受惠股；若共和黨贏得2024年選舉：未來將不會支持全球應對氣候變遷的行動，預期美國再生能源和電動車市場成長速度將低於民主黨總統執政的情境，但不至於扭轉成長趨勢。

在各領域中，著眼太陽能產業及陸上風力發電產業已經具備成本競爭力，預期受到的影響較小，精選在美國國內生產的太陽能公司，預期將在美國更嚴格限制中國進口產品的政策環境中脫穎而出，並避開仰賴補助且較投機的產業，例如氫能或是碳捕捉。

全球化佈局掌握美國以外機會：對於營運主要在歐洲的企業來說，受到美國選舉的影響相對較小，做為全球化布局的經理團隊，我們持續在歐洲市場找到具備投資吸引力和正面氣候影響力的氣候變遷主題公司，例如英國是我們離岸風力發電的布局重心。