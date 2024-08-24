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台股週線收黑跌191.28點 下週聚焦NVIDIA財報與展望

中央社／ 台北24日電

台股本週指數下跌191.28點，跌幅約0.86%，收在22158.05點。人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）將於28日公布財報及說明未來營運展望，將是牽動下週台股走向的關鍵。

台股本週呈現價跌量縮走勢，集中交易市場單週總成交金額新台幣1兆6387億元，較上週減少2757億元，減幅約14.4%。

分析師王兆立表示，大盤自低點19662.74點急遽彈升超過2800點，投資人追價意願減緩，加上觀望輝達財報與展望，是影響近期量能萎縮的主因。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（JeromePowell）表示通貨膨脹獲得控制，支持調降利率，激勵美股23日勁揚。道瓊工業指數上漲462.3點，漲幅1.14%，那斯達克指數上揚258.44點，漲幅1.47%；費城半導體指數上漲141.753點，漲幅2.79%。

台指期夜盤隨著上揚167點，台積電美國存託憑證（ADR）上漲4.84美元，漲幅約2.91%，收在171.28美元。輝達上漲5.63美元，收在129.37美元，逼近股票分拆後高點140.76美元。

據網站Companiesmarketcap統計，輝達市值達3.182兆美元，超越微軟（Microsoft），居全球第2位，僅次於蘋果（Apple）。輝達執行長黃仁勳淨資產達1130億美元，在彭博億萬富翁指數中為全球第11大富翁。

王兆立說，Fed準備調降利率應有助於台股短期表現，不過市場多數預期Fed可能在9月降息1或2碼（1碼為0.25個百分點），激勵效果有待觀察。

王兆立表示，輝達財報表現及營運展望是近期市場關注焦點，觀察微軟等雲端服務供應商持續大力投資，超微（AMD）對數據中心晶片銷售展望樂觀，輝達是否釋出正面訊息，激勵股價挑戰新高，並為股市注入動能，備受矚目。

台股 輝達

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