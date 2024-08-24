證券劃撥存款 三月低點

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

台股高點回落，嚇退一票「螞蟻雄兵」。中央銀行昨（23）日公布7月金融情況，象徵散戶投資信心的證券劃撥存款餘額，因台股在7月中創下歷史高點後回落，散戶退場觀望，導致7月證券劃撥存款餘額降至3兆4,764億元，月減335億元，連兩月下滑並為三個月新低。

央行昨天公布，受到外資淨匯出57.02億美元影響，7月貨幣總計數M1B及M2年增率分別下降為5.22%及6.2%。累計今年前七月，M1B及M2平均年增率為4.83%及5.96%。

回顧7月台股走勢，11日盤中一度衝上24,416點、創歷史新高，之後便維持下跌趨勢，反應在散戶投資信心指標—證券劃撥存款餘額為連續兩月下降，跌至3兆4,764億元，連兩月來縮水788億元；央行經研處副處長曹體仁表示，台股已見回升，悲觀情緒明顯淡化。

對於證券劃撥存款餘額連兩月減少，曹體仁解釋，主要是7月股市修正，雖然月平均指數23,240點，但逐日來看，股市在7月11日創高後便一路下跌，成交量也有相同情況。股市融資月底餘額4,379億元、逾16年來新高，但觀察日資料，也是每況愈下。

央行提供資料顯示，7月台股成交占比，散戶從前一個月的53.6%增加至54.1%，外資由前一個月的33.6％下滑至32.5%。

對於股市震盪，曹體仁表示，台股與國際股市連動，去年第3季以來AI科技類股帶動股市飆漲，部分投資人獲利了結，緊接著日本央行升息激發套利交易平倉潮，一系列事件爆發，市場瀰漫悲觀情緒，但台股從高點大幅修正後，悲觀情緒已見淡化。

央行統計顯示，7月外國人新台幣存款餘額2,354億元，月增339億元，主要是7月為現金股利發放旺季，及7月外資賣超台股金額較多所致。

台股 日本央行

延伸閱讀

9月台股期指漲29點

昨美股殺盤台股卻感覺跌不太下去？ 直雲：快降息了就繼續做多

KPMG 攜手證券櫃檯買賣中心 助新創找到籌資伯樂

大盤波動低接好時機？一表看台股ETF「7千金」 00940、00929、00919...1特色讓存股族越跌越買

相關新聞

聯詠「三優勢」潛力助攻 大摩喊目標價666元

摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「大中華科技半導體產業」報告中指出，隨著台灣驅動IC設計公司成功贏得蘋果訂單後，市場預...

新光金爆126萬張大量收平盤 外資狂買15.9萬張

「新新併」換股比例出爐，0.6022股台新金（2887）換1股新光金（2888），23日新光金跳空開低重挫，但終場則是爆...

內資力挽狂瀾 多頭逆襲翻紅

台股昨（23）日開低收高，終場多頭成功逆襲，指數小漲9點收22,158點；值得注意的是，本土資金進場點火，指數由黑翻紅，...

台股本周先升後降 輝達財報下周重頭戲

台股本周先升後降，法人表示，下周最大關鍵為輝達（NVIDIA）28日的財報，若輝達財報優於預期，將激勵AI概念股重返榮耀...

證券劃撥存款 三月低點

台股高點回落，嚇退一票「螞蟻雄兵」。中央銀行昨（23）日公布7月金融情況，象徵散戶投資信心的證券劃撥存款餘額，因台股在7...

今日最夯股／海峽會併入集團版圖 御嵿本季股價飆漲86%

股市瞬息萬變，標的五花八門，哪一檔個股是每天市場最關注的人氣指標及話題，請看經濟日報每日精選的今日最夯股。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。