證券劃撥存款 三月低點

台股高點回落，嚇退一票「螞蟻雄兵」。中央銀行昨（23）日公布7月金融情況，象徵散戶投資信心的證券劃撥存款餘額，因台股在7月中創下歷史高點後回落，散戶退場觀望，導致7月證券劃撥存款餘額降至3兆4,764億元，月減335億元，連兩月下滑並為三個月新低。

央行昨天公布，受到外資淨匯出57.02億美元影響，7月貨幣總計數M1B及M2年增率分別下降為5.22%及6.2%。累計今年前七月，M1B及M2平均年增率為4.83%及5.96%。

回顧7月台股走勢，11日盤中一度衝上24,416點、創歷史新高，之後便維持下跌趨勢，反應在散戶投資信心指標—證券劃撥存款餘額為連續兩月下降，跌至3兆4,764億元，連兩月來縮水788億元；央行經研處副處長曹體仁表示，台股已見回升，悲觀情緒明顯淡化。

對於證券劃撥存款餘額連兩月減少，曹體仁解釋，主要是7月股市修正，雖然月平均指數23,240點，但逐日來看，股市在7月11日創高後便一路下跌，成交量也有相同情況。股市融資月底餘額4,379億元、逾16年來新高，但觀察日資料，也是每況愈下。

央行提供資料顯示，7月台股成交占比，散戶從前一個月的53.6%增加至54.1%，外資由前一個月的33.6％下滑至32.5%。

對於股市震盪，曹體仁表示，台股與國際股市連動，去年第3季以來AI科技類股帶動股市飆漲，部分投資人獲利了結，緊接著日本央行升息激發套利交易平倉潮，一系列事件爆發，市場瀰漫悲觀情緒，但台股從高點大幅修正後，悲觀情緒已見淡化。

央行統計顯示，7月外國人新台幣存款餘額2,354億元，月增339億元，主要是7月為現金股利發放旺季，及7月外資賣超台股金額較多所致。