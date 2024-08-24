台股本周先升後降 輝達財報下周重頭戲
台股本周先升後降，法人表示，下周最大關鍵為輝達（NVIDIA）28日的財報，若輝達財報優於預期，將激勵AI概念股重返榮耀，帶動指數上衝，突破本周量能不繼窘境。
法人分析，由於量能不濟，加上全球人工智慧（AI）領頭羊大廠輝達將公布財報，數據是否優於預期，將左右行情表現。
展望下周，法人指出，台股短線急彈走勢暫時告終後，本周高檔再轉震盪，下周由於包括輝達財報等重要國際事件將揭曉，市場屏息以待。
若輝達財報優於預期，將激勵AI概念股重返榮耀，帶動指數衝季線（22,470點）大關並躍過前高（22,545點），重啟多頭態勢。
若輝達財報不如預期，則在市場失望性賣壓及短線獲利了結賣壓雙雙出籠下，預期行情將回測月線（21,802點）、甚至不排除將向下尋求半年線（21,416點）支撐。預期下周台股行情將「區間波動」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言