台股本周先升後降 輝達財報下周重頭戲

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股本周先升後降，法人表示，下周最大關鍵為輝達（NVIDIA）28日的財報，若輝達財報優於預期，將激勵AI概念股重返榮耀，帶動指數上衝，突破本周量能不繼窘境。

法人分析，由於量能不濟，加上全球人工智慧（AI）領頭羊大廠輝達將公布財報，數據是否優於預期，將左右行情表現。

展望下周，法人指出，台股短線急彈走勢暫時告終後，本周高檔再轉震盪，下周由於包括輝達財報等重要國際事件將揭曉，市場屏息以待。

若輝達財報優於預期，將激勵AI概念股重返榮耀，帶動指數衝季線（22,470點）大關並躍過前高（22,545點），重啟多頭態勢。

若輝達財報不如預期，則在市場失望性賣壓及短線獲利了結賣壓雙雙出籠下，預期行情將回測月線（21,802點）、甚至不排除將向下尋求半年線（21,416點）支撐。預期下周台股行情將「區間波動」。

台股 財報 輝達

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