內資力挽狂瀾 多頭逆襲翻紅

台股昨（23）日開低收高，終場多頭成功逆襲，指數小漲9點收22,158點；值得注意的是，本土資金進場點火，指數由黑翻紅，等同大拉222點，護持行情不墜意圖極濃。周線則跌191點、跌幅0.8%，終止連二紅。

美股下跌，加上近日短線氛圍轉空，台股昨日開盤即下跌106點，盤中最低一度來到21,935點，大跌212點，不過隨搶短買盤進場，近午盤後跌點逐步收斂，終場指數逆勢翻紅小漲收市。

台股23日主要籌碼面變化

盤面資金快速輪動，類股仍跌多漲少，19大類股中，以電機機械漲0.5%最強勢，營建跌1.7%最弱勢；族群中以綠能環保、電子零組件等均漲逾1%相對突出，成為矚目焦點。

市場買盤紛紛轉進中小績優股族群，嘉惠千金股漲多跌少，其中以信驊（5274）漲8.7%最亮眼，旭隼跌2.19%最疲軟，檔數維持15檔不變。準千金股中，均華盤中以旱地拔蔥之姿直衝強鎖漲停，超越台積電即將擠入千金股行列。

三大法人進出方面，昨日共買超台股15.2億元。其中外資賣超19.5億元，連三賣；投信買超30.7億元，連六買；自營商轉賣為買，買超3.9億元。八大公股行庫買超1.4億元，呈現久違的「土洋對作」。

值得注意的是，台股昨日殺低再拉高，指數獲多頭買盤點火，狂拉222點，成為投資人熱議焦點。透過盤後資料交叉比對分析，發現昨日進場拉抬台股主要買盤也包括部分外資，如里昂、高盛、美銀、法巴等券商的客戶。

八大公股行庫如兆豐、華南永昌、彰銀等證券，也積極點火以台積電為首的權值股；部分知名主力大戶也共襄盛舉，如永豐金敦南、群益金鼎西松、凱基松山等，紛紛積極拉抬行情。

綜合第一金投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長李秀利看法，昨日盤面「弱中透強」，騰落指標表現健康，指數跌幅收窄且成功翻紅，亦扭轉原先偏空的漲跌家數比。

陳奕光認為，現階段利多有貨幣政策帶來的資金效應、輝達財報、內資充沛、資金由房市移轉至股市等，評估指數大跌機會有限，研判下周指數區間應該介於月線（21,802點）至8月1日高點（22,652）點間。