就市論勢／AI、半導體大趨勢不變

盤勢分析

台股昨（23）日在觀望氣氛濃之際，早盤一度下跌超過200點，但在權值股跌幅收斂，高價股帶動下，尾盤由黑翻紅，終場小漲9點收22,158點，成交金額回升至3,000億元以上。

就盤面族群性來看，AI、先進製程等題材，以及第2季財報表現優於預期標的，相對受投資人偏愛；另外，以傳產及生技或籌碼較集中的中小型表現較佳，營建股因政策面影響受壓抑。

AI大趨勢不變，重點在基礎建設。其中就產業面看，AI帶動結構性成長動能，半導體整體明顯好轉趨勢依舊，明年可望見到消費性電子逐漸復甦。

就基本面看，接下來包括輝達GB200出貨動能、iPhone 16發表後銷售好壞，皆是決定第4季電子股表現重要因素；前者將在9月進入量產前最後階段，年底前出貨規劃不變，iPhone 16搭配AI功能能否激發再一次購買熱情是觀察重點，目前正向看待這兩項因素。

投資建議

目前大盤符合技術面修正走勢預期，整理格局持續，策略上建議不冒進、可以定期定額或不定額伺機逢低累積部位。在觀察指標上，國際美元轉弱，熱錢流向飄忽，中東及烏俄地緣政治亦是未解風險；台股反彈至今，量縮價漲，未補量前，市場觀望氣氛仍將濃厚，行情須進一步等待方向明朗。