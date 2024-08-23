ETN趨勢導航／元大上櫃 ESG 成長 N 帶勁

美股漲多整理，加上市場觀望全球央行年會釋出的風向球，台股在追價力道減緩下，淪為個股題材表現，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，元大上櫃ESG成長N（020027）上漲3.7%，登上冠軍寶座。

美股本周先揚後抑，台股面臨上檔季線亦近關情怯，統計集中市場單周跌191點或0.85%，再度翻黑，櫃買市場周線漲5.44點或2.04%，連二紅。

追蹤台股標的為主的25檔ETN中，本周績效前段班主要分布於半導體、IC設計、ESG、櫃買等特色，其中排名前三位為元大上櫃ESG成長N、元大櫃買半導體N、元大IC設計N，單周漲幅分別為3.70%、3.14%、1.93%。