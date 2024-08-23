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一周熱門零股／鴻海擠下台積 奪人氣王

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
近一周零股交易
近一周零股交易

台股集中市場人氣不振，單日量能一度不足3,000億元，行情狹幅整理，零股市場交投也趨於清淡，量能同步萎縮，其中受惠蘋果年度新機即將亮相的鴻海（2317）取代權王台積電，成為本周人氣王，高股息等ETF也仍是聚焦點。

由於市場觀望全球央行年會有關聯準會主席鮑爾演說內容，其中焦點已不在於是否降息、而是降息幅度與路徑，多空都謹慎下，台股、零股市場交投同步降溫。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為鴻海、台積電、新光金、國泰永續高股息、復華台灣科技優息、中信金、群益台灣精選高息、元大高股息、富邦台50、元大台灣50，十檔標的交易量從632萬到226萬股，較上周減少。

其中鴻海主要是受到蘋果即將召開秋季新品發表會，外界推估可能是在9月10日，在iPhone 16引進AI功能，法人圈看好將是長線換機時點，並上修今年備貨量可能達9,500萬支，鴻海業績將受惠；新光金則是將與台新金合併、但又面臨中信金搶親，與中信金都吸引零股投資人目光。

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