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士電等12家上市公司 9月赴證交所開法說會

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所公布，9月預計有士電（1503）、富爾特（6136）等12家上市公司借用證交所場地自行辦理法人說明會。統計今年至目前為止，國內上市公司（未含創新板）累計辦理逾1,578場法說會。

為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息管道，證交所已規範本國上市公司每年應至少在境內自辦或受邀參加一次法說會。

根據排定名單，9月預計赴證交所自行辦理法說的上市公司，由4日的士電打頭陣，接下來陸續有揚博（2493）、富爾特、無敵（8201）、中石化（1314）、新海（9926）、新美齊（2442）、福壽（1219）、怡華（1456）、新紡（1419）、聲寶（1604）、中興電（1513）等接棒演出。

證交所表示，法說會是上市公司對外溝通的管道之一，除了適時向投資大眾說明營運績效及對產業前景看法、傳達經營理念與企業價值，使股東或潛在投資人進一步瞭解企業營運發展或挑戰外，並提供投資人表達意見或與公司雙向交流的機會，進而提升公司治理品質。

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