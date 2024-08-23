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提升反詐意識 證交所辦舉辦證券商從業人員反詐騙宣導座談會

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所23日舉辦證券商從業人員反詐騙宣導座談會，邀請內政部警政署刑事警察局及銀行、證券領域三位專家講師結合時事並分享自身經驗，逾120位從業人員踴躍參加，與會者均獲益良多。

在演講內容方面，內政部警政署刑事警察局科長林書立表示，我國儲蓄率高，對詐騙集團有充分誘因，甚至不同詐騙集團間還會相互合作，對鎖定對象輪流進行詐騙行為。

林書立說，目前警政署已戮力跨業宣導，甚至連宗教業也是政府合作對象之一，惟詐騙集團技術日益精進，利用深偽技術製造假影片，一般民眾稍有不慎即可能落入詐騙陷阱。

他呼籲民眾若遇可疑訊息並須要輸入相關資訊時，不妨先提供錯誤個資，為自己爭取5至10秒之空檔，除能稍微冷靜外，也能觀察詐騙網頁或APP是否出現可疑之處，保障自身權益。

金融研訓院專業講師、合作金庫商業銀行經理連志清指出，雖然投資詐騙居詐騙分類排名第一，但證券商並不像銀行業會直接接觸到金流，教育宣導面向是證券業較能投入資源之處。

連志清分享實務經驗說，若須攔阻正在被詐騙之被害人，要循循善誘，耐心傾聽，若直接表明被害人已受騙，反而會傷害被害人之自尊心造成反效果。

兆豐證券主任秘書林秀倩表示，詐騙行為盛行，目前在生活上處處可見自主性的反詐行動，需要借助「湧現」力量，讓反詐行動持續擴大，觸及到每個民眾背後的社群網絡。

林秀倩說，兆豐證券對於公平待客及反詐騙方面已訂定明確的專責單位，亦鼓勵第一線業務人員在反詐策略中扮演關鍵角色，近期該公司就有一名營業員透過關懷客戶機制，攔阻客戶用複委託投資香港股市之仙股詐騙案件，成功守護客戶財產。

為降低投資詐騙案件層出不窮，證交所將持續強化證券市場防詐措施，近期「反詐聯防行動專區」已於公開資訊觀測站上線，證券商已陸續通報相關詐騙案例，投資人可多加參考利用，並分享予周遭親友，使聯防效益最大化，共同為證券市場永續經營而努力。

詐騙集團 證券商

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