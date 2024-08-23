股王信驊飆5,330元天價

遠端伺服器控制晶片廠、股王信驊（5274）昨（23）日股價表現強勢且，盤中收復5,000元大關、最高衝上5,335元，一舉突破前高並創新天價，終場收5,330元，上漲430元，漲幅8.78%，改寫新高價，法人看好信驊受惠輝達AI伺服器GB200系列擴大採用遠端伺服器控制晶片（BMC），有助下半年營運持續升溫。

信驊董事長林鴻明先前已表示，傳統伺服器BMC訂單持續回溫，AI伺服器採用的BMC也開始放量，樂觀看待第3季營運，今年AI伺服器營收比重可達15%，明年將再向上成長。

外資近期出具報告，訪查發現GB200採用信驊BMC使用量上修，在GB200A NVL36從45顆上修至49顆，GB200 NVL72數量從81顆上修至87顆，主要用於電源架和外掛交換器，數量上修有助信驊營運下半年表現。

另一方面，信驊積極開拓新應用，日前宣布旗下酷博樂為封測廠矽格導入客戶沉浸式遠端訪廠方案，以信驊科技及酷博樂的Cupola360沉浸式全景相機與視覺化遠端管理平台，為矽格做廠房產線的遠端稽核及導覽，協助矽格提供更多半導體後端製造服務。

信驊營運長謝承儒指出，對許多產業來說，客戶入廠參訪很重要，但透過Cupola360沉浸式遠端訪廠方案，免除繁瑣的產線進出管制流程，也提升訪廠體驗及效率，即時掌握生產現場動態及相關數據，矽格導入此系統提升客戶信任度。