證交所「AI 產業鏈」主題式業績發表會 圓滿落幕

臺灣證券交易所攜手永豐金證券舉行的「AI產業鏈」主題式業績發表會，邀請樺漢（6414）、建準（2421）、東台（4526）、凌華（6166）、東元（1504）及光寶科（2301）等六家公司與會，線上及現場投資人踴躍參與，現場互動熱烈。

在專題演講部分，資策會產業情報研究所產業顧問朱師右表示，隨大型語言模型的成熟，催生新型態生成式AI產業鏈，進一步推動各個領域發展生成式AI為核心的新興應用，也讓企業轉型面臨挑戰，使導入AI勢在必行。

朱師右於演講中以金融業應用為例，舉出目前銀行業如何利用生成式AI解決行業痛點，及未來可能產生的趨勢。

至於業績發表會方面，樺漢表示，AI市場將逐年擴大，公司以深耕多年，投入大量資源，並有實際應用案例，策略包括發展AI應用平台、邊緣運算、感知物聯和AI演算法等四大核心領域，並將技術應用於智慧製造、智慧城市、ESG節能減碳等方面。

未來，樺漢將透過標準化模組和訂閱制服務推廣AI解決方案，並強調與全球策略夥伴的合作來複製成功案例，提升公司的競爭力和盈利能力。

建準表示，目前在全球散熱市場占有率位居第三，並以高效能、低震動、節能等技術優勢在AI伺服器領域取得領先地位。隨著AI和5G技術的發展，散熱需求大增，公司也正在布局新技術如Liquid Cooling（液冷）和浸沒式散熱解決方案。

未來，建準計劃擴展菲律賓工廠的產能，並預期AI伺服器的成長動能在下半年及明年將繼續增加，並在散熱技術上的創新和在不同市場中戰略布局，以在競爭激烈市場中保持競爭力並實現穩定成長。

東台表示，隨全球工具機市場競爭加劇，特別是來自日本、中國大陸及印度的競爭壓力，東台則將重點放眼AI、自動化及半導體領域的轉型發展，公司聚焦在航太、汽車、醫療及電子半導體產業，未來將透過併購及合作夥伴關係，擴大在歐洲、東南亞等市場的影響力。

此外，東台積極推動積層製造技術，特別是在牙科及半導體領域，期望透過新技術提升市場競爭力，並在全球工具機市場中維持領先地位。

凌華指出，未來策略聚焦於AI及邊緣運算領域，特別透過與友達（2409）的合作，深化顯示技術與計算技術的結合，目前已在AI伺服器領域布局，並計畫擴大自動化、半導體製造及智慧城市中的應用。

凌華亦展示在自主化機器人領域的成功案例，標誌在工業AI應用方面的深入探索，未來將致力於推動智慧化與節能技術的結合，以迎接下一波市場的快速成長。

東元指出，未來三年策略聚焦於提升核心競爭力、擴大高毛利產品與高潛力業務，同時透過併購快速進入市場，計劃在北美和東南亞市場加強布局，並推動能源轉型、電氣化及節能減碳的發展。

東元亦強調將通過內部管理制度的改善及強化專案管理，轉型為客戶提供全面解決方案的供應商，以提升市場競爭力。

光寶科表示，上半年積極推動營運調整，核心事業如雲端運算電源、光電半導體等均有顯著成長，目前集中資源投入研發以進入新賽道，持續聚焦在雲端運算、節能運輸及高效能基礎設施等新興領域，專注於打造中長期營收成長動能。

光寶科並透過策略投資及併購例如Cosel及Dialight等來提升業務規模，未來將集中於高市場門檻及長產品生命周期的領域，以期提升長期營運動能及獲利能力。