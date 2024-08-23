台股量縮整理 上市公司總市值守住70兆元

納入台股的MSCI世界指數最近幾周大跌，但有別於日本和南韓股市重挫，台股大盤指數並未跟著跌跌不休，也還離逆轉2024年漲勢有點遠。事實上，台股今年迄今仍有超過20%的漲幅，約莫是標普500指數增幅的兩倍。

2024-08-23 19:35