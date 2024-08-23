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台股量縮整理 上市公司總市值守住70兆元

中央社／ 台北23日電

台股本週量縮整理，單週下跌191.28點或0.86%，今天集中市場指數收在22158.05點，週K中止連2紅，但守住22000點關卡。根據證交所統計，本週上市公司總市值較上週略減約新台幣5918億元，為70兆7376億元，成功守住70兆元大關。

產業別指數方面，綠能環保類指數本週上漲4.83%，漲幅最大；建材營造類指數下跌6.37%，跌幅最大。未含金融類指數下跌155.36點，跌幅約0.80%，未含電子類指數下跌164.68點，跌幅約0.82%，未含金融電子類指數下跌84.57點，跌幅約0.54%。

本週全體上市股票成交金額為1兆5274億元，股票成交量週轉率2.41%，成交金額前3名的產業分別為半導體類成交金額3935.58億元，占全體上市股票交易金額比重25.77%；電腦及週邊設備類成交金額1633.26億元，占比10.69%；電子零組件類成交金額1569.11億元，占比10.27%。前3名皆與電子科技相關。

累計今年開盤迄今共155個交易日，集中市場總成交金額為68兆258億元，市場日平均成交金額為4388.77億元，股票成交量週轉率87.69%，股票日平均成交量週轉率0.57%。

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