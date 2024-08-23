台股量縮整理 上市公司總市值守住70兆元
台股本週量縮整理，單週下跌191.28點或0.86%，今天集中市場指數收在22158.05點，週K中止連2紅，但守住22000點關卡。根據證交所統計，本週上市公司總市值較上週略減約新台幣5918億元，為70兆7376億元，成功守住70兆元大關。
產業別指數方面，綠能環保類指數本週上漲4.83%，漲幅最大；建材營造類指數下跌6.37%，跌幅最大。未含金融類指數下跌155.36點，跌幅約0.80%，未含電子類指數下跌164.68點，跌幅約0.82%，未含金融電子類指數下跌84.57點，跌幅約0.54%。
本週全體上市股票成交金額為1兆5274億元，股票成交量週轉率2.41%，成交金額前3名的產業分別為半導體類成交金額3935.58億元，占全體上市股票交易金額比重25.77%；電腦及週邊設備類成交金額1633.26億元，占比10.69%；電子零組件類成交金額1569.11億元，占比10.27%。前3名皆與電子科技相關。
累計今年開盤迄今共155個交易日，集中市場總成交金額為68兆258億元，市場日平均成交金額為4388.77億元，股票成交量週轉率87.69%，股票日平均成交量週轉率0.57%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言