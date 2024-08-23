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7月股市震盪衝擊散戶信心 證券劃撥存款餘額連2降

中央社／ 台北23日電

7月台股衝破2萬4000點大關、締造新猷，隨後賣壓出籠，指數向下狂殺，重創投資人信心。中央銀行今天公布有「散戶投資信心風向球」之稱的證券劃撥存款餘額連2降，滑落至新台幣3兆4764億元，不過央行官員指出，隨著台股指數回升，悲觀情緒有淡化。

央行今天公布7月金融情況，受到外資淨匯出影響，M1B及M2年增率分別下降為5.22%及6.20%。

進一步觀察與股市關聯較密切的指標，反映散戶投資信心的證券劃撥存款餘額，7月為3兆4764億元，較6月減少335億元，且呈現連續2個月下滑走勢。

央行經研處副處長曹體仁表示，證券劃撥存款餘額下滑，就是7月股市修正所致。

曹體仁指出，雖然7月股市融資期底餘額4379億元，創下逾16年新高，乍看之下，會覺得與證券劃撥存款餘額不同調，其實觀察日資料，便可發現融資餘額的走勢與大盤相當接近，股市日平均成交值也是如此。

曹體仁進一步分析，台股在7月11日創高之後，開始往下修正，8月初更跟著全球股市一同下挫，這可以分為兩個面向討論，一是台股仍跟著國際股市走，二是這波股市修正，是一連串因素疊加後導致。

曹體仁說明，去年第3季以來，人工智慧（AI）科技類股有很大一波漲幅，部分投資人基於獲利了結、風險控管等因素，開始減持，緊接著是日本央行升息且對未來利率釋出偏鷹訊號，激發套利交易的平倉浪潮，而後又有美國經濟數據不佳、市場憂心經濟硬著陸等利空事件發酵。

曹體仁表示，一連串事件接連發生，導致市場瀰漫悲觀情緒，但台股從高點大幅修正之後，便隨國際股市回升，市場悲觀情緒已有淡化。

有關7月外國人新台幣存款期底餘額走揚，曹體仁表示，7月是現金股利發放旺季，加上外資7月賣超台股金額較多均有關連。

至於7月活期性存款、定期及定期儲蓄存款、外匯存款都創下歷史新高，曹體仁說，台灣經濟持續成長，隨著經濟體規模擴大，貨幣需求也會增加，對應到的便是存款金額成長。

媒體詢問，近期央行下令要國銀提出不動產貸款改善計畫，是否將抑制M2成長率，曹體仁表示，M2變動因素除了房貸，還有對其他公民營事業及政府放款等，房貸只是其中一塊，因此須持續觀察。

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