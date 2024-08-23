新光金爆126萬張大量收平盤 外資狂買15.9萬張

「新新併」換股比例出爐，0.6022股台新金（2887）換1股新光金（2888），23日新光金跳空開低重挫，但終場則是爆出126.45萬大量，以平盤12.45元收盤，台新金以19.4元收盤，上漲3.19%；兩檔股票同獲外資買超，尤其是新光金獲外資狂買15萬9,862張，高居買超冠軍，其次是買超台新金。

台新金、新光金合併案宣布，台新金為存續公司，新光金為消滅公司，合併後存續公司將更名為「台新新光金融控股股份有限公司」；雙方董事會通過將在10月9日召開股東臨時會，且將在取得相關主管機關核准後訂定合併基準日。

若以台新金將用每0.6022股普通股換新光金1股普通股來計算，以21日台新金收盤價18.8元，新光金盤價12.45元計算，收購價約11.32元，折價幅度約9.07%。

新光金23日跳空開低，以11.85元開出後一度下滑至11.65元，但在買盤進場下，終場以平盤12.45元收盤，成交量則是爆出126.45萬張的大量；台新金以19.4元收盤，上漲0.6元；另外，計畫搶親的中信金（2891）則是以33.1元收盤，下跌0.35元，跌幅1.04%。

三大法人23日買超19.15億元，包括外資賣超19.5億元，投信買超34.69億元，自營商買超（合計）3.96億元，其中自營商（自行買賣）買超10.92億元，自營商（避險）賣超6.96億元。

雖然外資賣超，但統計外資單日買超前十大個股依序是新光金、台新金、永豐金（2890）、華航（2610）、昇陽半導體（8028）、開發金（2883）、玉山金（2884）、兆豐金（2886）、富邦金（2881）、中華電（2412）等；金融股就占外資買超前十名中的7檔。

外資狂掃新光金，單日買超15萬9,862張，高居單日買超冠軍；其次則是買超台新金8,732張；買超永豐金8,228張，居外資買超第三名；「新新併」同步獲得外資買超；不過，中信金則高居外資賣超冠軍，遭外資賣超49,923張。