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聯詠「三優勢」潛力助攻 大摩喊目標價666元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「大中華科技半導體產業」報告中指出，隨著台灣驅動IC設計公司成功贏得蘋果訂單後，市場預期整體潛在市場（TAM）將進一步擴展至南韓主要面板製造商，其中更點名聯詠（3034）有望成為最大受惠者。聯合報系資料照
摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「大中華科技半導體產業」報告中指出，隨著台灣驅動IC設計公司成功贏得蘋果訂單後，市場預期整體潛在市場（TAM）將進一步擴展至南韓主要面板製造商，其中更點名聯詠（3034）有望成為最大受惠者。聯合報系資料照

摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「大中華科技半導體產業」報告中指出，隨著台灣驅動IC設計公司成功贏得蘋果訂單後，市場預期整體潛在市場（TAM）將進一步擴展至南韓主要面板製造商，其中更點名聯詠（3034）有望成為最大受惠者。

大摩科技產業分析師顏志天表示，在贏得蘋果訂單後，台系驅動IC廠商將擴張市場至南韓一線大廠供應鏈。其中，聯詠憑藉潛在三星顯示器市場、蘋果相關訂單，以及技術升級等三大優勢，整體前景展望可期。因此給予「優於大盤」評級、目標價666元，在近期股價回落下，反而提供投資人布局良機。

產業方面，顏志天分析，台灣驅動IC設計公司自2017年以來，不斷努力打入三星顯示器的相關供應鏈，但由於來自陸廠京東方的強大競爭壓力，台灣基於性價比優於韓廠三星內部的解決方案，使三星結盟台廠。值得注意的是，三星顯示器的小型OLED面板年出貨量達3.57億片，推估2025年客戶可能來自中國大陸智慧型手機市場。

在蘋果項目上，除了iPhone 16外，市場預測蘋果折疊式iPhone計劃仍按原定時間表推進，預計將於2026年推出。因此台廠也可能將在2026年打入蘋果折疊iPhone供應鏈，主因陸廠OLED DDI仍遠落後於台廠聯詠、瑞鼎（3592）等，且聯詠也透過低成本晶圓代工廠認證，進一步降低成本。

他表示，聯詠將藉由南韓面板大廠樂金顯示器（LG Display，LGD）繼續作為蘋果的主要供應商，且在保持穩定定價能力下，預計2025年進一步滲透至三星顯示器。

若聯詠成功滲透三星供應鏈，關鍵的晶圓代工合作夥伴聯電（2303），將可新增額外的訂單，成為間接受惠的台廠。此外，聯詠可能在2027年進行相關驅動IC升級，以面對更高技術的需求和市場競爭，有助進一步推升產品競爭力，更提升聯詠在高端市場中的重要地位。

顏志天補充，聯詠有望成為該趨勢下的最大受惠者，而每增加1,000萬片OLED驅動IC出貨量，將為聯詠帶來2-3%的獲利增長。

他提醒，聯詠的上行風險包括：在居家辦公等需求推動下，4K／2K電視的成長速度、可折疊式產品銷售可能優於預期；反之下行風險也可能低於預期，留意TDDI市場中價格競爭加劇，可能導致聯詠毛利率低於公司歷史平均水準，但聯詠目前仍是最具潛力的明日之星。

iPhone 三星 聯詠 聯電 蘋果

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