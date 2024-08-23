台股上漲9.22點 三大法人買超19.15億元
台股23日以22,042.59點開低，一度下滑跌破兩萬二千點，不過午盤湧入買盤指數急拉，終場收在22,158.05點，上漲9.22點，漲幅0.04%，成交量3,048.56億元，三大法人買超19.15億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超19.5億元，投信買超34.69億元，自營商買超（合計）3.96億元，其中自營商（自行買賣）買超10.92億元，自營商（避險）賣超6.96億元。
新新併持續成為市場焦點，新光金（2888）開盤一度重挫逾4%，但收平盤12.45元，並爆出126萬張的天量；台新金（2887）股價拉高，收19.4元，漲幅3.19%，僅中信金（2891）持續下挫，收33.1元，跌幅1.05%。台積電（2330）設備概念股也走強，均華（6640）、均豪（5443）、志聖（2467）均漲停鎖死，均華創下歷史新高968元，旺矽（6223）也登上807元新高價位。股王信驊（5274）也飆高，收5,330元天價，漲幅逾8%。
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