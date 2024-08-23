快訊

曾找命理老師…林明佐稱九州總裁「貴人」 想辭警職加入博弈集團當員工

北部「1分鐘閃電逾400次」 專家揭1圖示警：未來1至2小時雨勢最強

台股上漲9.22點 三大法人買超19.15億元

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
台股示意圖。圖／本報系資料照片
台股示意圖。圖／本報系資料照片

台股23日以22,042.59點開低，一度下滑跌破兩萬二千點，不過午盤湧入買盤指數急拉，終場收在22,158.05點，上漲9.22點，漲幅0.04%，成交量3,048.56億元，三大法人買超19.15億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超19.5億元，投信買超34.69億元，自營商買超（合計）3.96億元，其中自營商（自行買賣）買超10.92億元，自營商（避險）賣超6.96億元。

新新併持續成為市場焦點，新光金（2888）開盤一度重挫逾4%，但收平盤12.45元，並爆出126萬張的天量；台新金（2887）股價拉高，收19.4元，漲幅3.19%，僅中信金（2891）持續下挫，收33.1元，跌幅1.05%。台積電（2330）設備概念股也走強，均華（6640）、均豪（5443）、志聖（2467）均漲停鎖死，均華創下歷史新高968元，旺矽（6223）也登上807元新高價位。股王信驊（5274）也飆高，收5,330元天價，漲幅逾8%。

三大法人 中信金 台新金 台積電 外資 新光金

延伸閱讀

台股開低走高漲9點收22,158點 股王信驊創新高、新光金爆量百萬張

新光金股價沒跌…跟台新金合併多了對手中信金（2891）！看懂出價低的「三理由」

新新併成形台新金強漲 新光金走跌成交量爆逾百萬張

台積電腿軟、非電族群撐盤 台股22000點震盪

相關新聞

台股上漲9.22點 三大法人買超19.15億元

台股23日以22,042.59點開低，一度下滑跌破兩萬二千點，不過午盤湧入買盤指數急拉，終場收在22,158.05點，上...

股王飆天價穩定千金股軍心 4檔大漲逾半根停板

台股集中市場及櫃買市場雙雙開低走高，大盤指數收在22,158.05點，上漲9.22點，櫃買指數表現更加搶眼，以22日最高...

台股開低走高漲9點收22,158點 股王信驊創新高、新光金爆量百萬張

台股今（23）日收盤上漲9.22點，終場以22,158.05點作收，成交量3,048.55億元；台積電（2330）收盤價...

新光金股價沒跌…跟台新金合併多了對手中信金（2891）！看懂出價低的「三理由」

為什麼台新金的出價會比外界意料的低？有以下幾個理由...

昨美股殺盤台股卻感覺跌不太下去？ 直雲：快降息了就繼續做多

昨天美股殺盤主因：標普全球公布美國8月製造業PMI初值為48，遠低於市場預期的49.5。

台積電腿軟、非電族群撐盤 台股22000點震盪

台股今天開低震盪，盤中加權指數跌約200點，在22000點附近徘徊，台積電下跌7元，跌幅約1%，鴻海、聯發科、廣達等AI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。